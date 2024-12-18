"Черный прилив". Что произошло с танкерами РФ возле Крыма и есть ли угрозы для Украины

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Авария и разлив мазута: что произошло в Черном море

Утром 15 декабря возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива с интервалом примерно полтора часа потерпели крушение два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба судна, которые перевозили более 9 тысяч тонн мазута, получили серьезные повреждения из-за шторма, когда высота волн достигала 2 м, а скорость ветра - 24 м/с.

После аварии танкеры сели на мель в районе Тамани. На одном из опубликованном в соцсетях видео один из них буквально раскололся пополам.

В результате погиб один матрос, еще 26 человек спасли. По официальной версии, крушение произошло из-за ошибки экипажей и избыточной нагрузки на корпуса. Авария привела к разливу нефтепродуктов в акватории Керченского пролива и, вероятно, к крупнейшей экологической катастрофе в Черном море.

Какой объем мазута оказался в воде, точно неизвестно. Российское правительство говорит о якобы частичной утечке. Морской гидрофизический институт РАН оценивает разлив в 3000 тысячи тонн.

Похоже, что шторм пригнал пятна мазута со стороны оккупированного Крыма в направлении российских берегов. Утром 17 декабря они достигли побережья Краснодарского края, в сети появились фото и видео с пятнами мазута на пляжах Анапы. Мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации, аналогичные меры приняты в станице Благовещенской и нескольких поселениях соседнего Темрюкского района.

Фото: нефтяные пятна на одном из пляжей в Краснодарском Крае (t.me/crimeanwind)

Сегодня паблики пишут о "черном-черном приливе" в Черном море. Всю ночь пятна продолжало прибивать к берегам Кубани, и, по словам очевидцев, на некоторых пляжах мазут лежит не кусками, а сплошным слоем в 30 см. Также на побережье находят птиц, которые испачкались в мазуте и не могут летать.

Отметим, вчера утром в районе порта Кавказ сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109" из-за трещины в борту. Судно перевозило 4 тысячи тонн мазута, из-за аварии нарушена герметичность емкостей, но, как отмечают российские СМИ, нового разлива не произошло.

Что говорят в Украине о причинах и ущербе

Российские танкеры потерпели крушение, поскольку нарушили правила судоходства и вышли в море, несмотря на сильный шторм, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Те погодные условия, которые были на тот момент, были не теми, при которых они могли находиться в открытом море... Здесь как всегда россияне нарушили все, что могли нарушить", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас в Черном и Азовском морях продолжается сезон штормов, который закончится к середине весны. И до этого сложно будет выяснить все обстоятельства инцидента. Кроме того, это старые танкеры, им более 50 лет, что лишний раз подтверждает, что переброска нефтепродуктов для Москвы важнее соблюдения требований безопасности, добавил Плетенчук.

Фото: один из танкеров до крушения, судну "Волгонефть-212" больше 50 лет (vesselfinder.com)

Хотя танкеры серии "Волгонефть" имеют класс "река-море", в основном они используются для речного судоходства. Максимум - для выхода в морскую бухту, но они точно не предназначены для полноценной перевозки грузов по морю. Более того, они не способны выдержать высокие волны.

Об аварии по причине нарушения технических требований говорится и в официальном заявлении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. "Это является следствием пренебрежительного отношения России к международным стандартам безопасности, типичным для агрессора", - отметили в ведомстве.

И это не единичный случай. На сегодня украинская сторона зафиксировала почти 7 тысяч преступлений против окружающей среды с ущербом на 3,1 трлнгривен. Для оценки нового ущерба специалисты собирают данные и работают над моделированием последствий масштабного разлива нефти.

"По предварительным подсчетам, утечка мазута ориентировочно нанесла экосистеме Черного моря ущерб более чем на 14 млрд долларов. Она точно будет меняться после уточнения данных", - сообщила министр Светлана Гринчук.

По ее словам, информация будет уточняться в том числе на основе качественных спутниковых данных, которые поступят после улучшения погодных условий. Кроме того, готовитсяобращение в международную Комиссию по защите Черного моря от загрязнения с предложением провести независимую экспертизу состояния вод, донных осадков и морской экосистемы.

Крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море?

Оба танкера следовали с грузом топлива для российского флота, а система определения местоположения судов на момент крушения была выключена 12 дней. Данные отслеживания показывают, что маршрут доставки начинался с Волгограда и заканчивался в Керченском проливе. В настоящее время протяженность загрязнения составляет не менее 60 км от Крымского моста до Анапы.

"Аварии с участием двух старых танкеров в Керченском проливе, которым более 50 лет, является серьезной экологической проблемой. Вытекающий мазут угрожает местной экосистеме", - отметила директор Greenpeace Украина Наталья Гозак.

Фото: шторм пригнал нефтяные пятна к российскому побережью (t.me/crimeanwind)

Есть основания говорить о том, что это крупнейшая техногенная катастрофа в Черном море. Регион уже страдал от похожего разлива. В ноябре 2007 года во время шторма потерпел крушение еще один танкер класса "Волгонефть". По официальным данным, тогда в море попало от 1200 до 1600 тонн мазута. Теперь же речь идет о не менее 3000 тонн, причем есть вероятность, что российская сторона замалчивает реальные масштабы.

Авария 2007 года привела к загрязнению 10 км береговой линии с обеих сторон Керченского пролива. Были собраны тысячи тонн загрязненных водорослей и песка. Из-за отсутствия мощностей для переработки такого количества отходов, собранных на российской стороне, их захоронили недалеко от берега, что привело к дальнейшему загрязнению воды и почвы.

Растительному и животному миру был нанесен значительный вред. Тяжелые фракции нефтепродуктов осели на дно, уничтожая донные организмы, которые являются кормовой базой для многих видов рыб - бычков, кефали и т.д. Легкие фракции покрыли поверхность моря пленкой и привели к гибели около 12 000 птиц. Серьезный ущерб наблюдался и спустя год после аварии.

Есть ли угрозы для акватории и побережья Украины?

По информации Украинского научного центра экологии моря, нынешняя утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для экосистемы Черного моря. Вызовет гибель планктона, отравление рыб, морских птиц и других организмов из-за токсического действия нефтепродуктов. Загрязнение дна и прибрежных зон приведет к нарушению пищевых цепочек и долгосрочным изменениям в биоразнообразии региона. Не исключено, что восстановление займет десятилетия.

В интервью "Украинскому радио" и.о. директора Центра Виктор Коморин рассказал, что при нынешних условиях мазут осядет на дно, но какая-то часть в виде эмульсии и пленки будет перенесена на большие расстояния.

"И вероятнее всего регион южной части Керченского пролива загрязнен нефтепродуктами. Почему вероятнее всего? К сожалению, на сегодняшний день пока нет спутниковой информации по этому поводу, поскольку в этом регионе очень большая облачность", - отметил он.

По его словам, у моря нет границ, поэтому не исключены последствия не только для российских, но и украинских территорий. "До сих пор существует угроза того, что какое-то количество нефтепродуктов попало на побережье Крыма. Мы до сих пор этого точно не знаем", - добавил Коморин.

В сети уже появились свидетельства возможного загрязнения украинской акватории. Издание "РИА-Мелитополь" опубликовало видео, которое снял рыбак в оккупированной Кирилловке. На нем видно, как на побережье Азовского моря выбросило застывшие куски черного цвета, которые при нагревании горелкой начали плавиться. Это указывает на нефтяное происхождение субстанции.

Эта находка стала одним из видимых признаков надвигающейся экологической катастрофы, которую полностью игнорируют оккупационные власти. По крайней мере, ни в одном из российских СМИ нет упоминаний того, что происходит в курортной зоне в Запорожской области.

Тем временем даже российские экологи бьют тревогу. Если мазут распространится тонкой пленкой в мелководном заливе, это может вызвать явление гипоксии. Для дельфинов ситуация еще более критична, так как при подъеме на поверхность они могут вдохнуть мазут, что приводит к заболеваниям, удушью и даже гибели. На данный момент невозможно оценить последствия для экосистемы Черного моря. Ясно то, что они крайне неблагоприятны, поскольку полностью убрать разлив нефтепродуктов с поверхности воды практически невозможно.

При подготовке текста использовались: информация из Telegram-пабликов и российских СМИ, издания "РИА-Мелитополь", заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, украинского Greenpeace и интервью и.о. директора Украинского научного центра экологии моря Виктора Коморина "Украинскому радио".