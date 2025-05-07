Чорний дим над Ватиканом: як завершилось перше голосування конклаву

За даними видання, з труби над Сикстинською капелою з'явився чорний дим. Це значить, що кардинали не дійшли рішення під час першого голосування конклаву та не змогли обрати нового Папу Римського.

Тепер, починаючи із завтрашнього дня, до обрання нового Папи відбуватиметься максимум чотири голосування на день.

У випадку, якщо Папа буде обраний, з труби над Сикстинською капелою - з'явиться білий дим.