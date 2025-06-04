Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках

Операція СБУ під назвою "Павутина" призвела до втрат Росії у мільярди доларів та десятків уражених або знищених літаків. Які результати, наскільки сильно вона вдарила по ресурсах Москви і як вона вплине на її здатність обстрілювати Україну - в матеріалі військово-політичного оглядача РБК-Україна Уляни Безпалько.

СБУ 1 червня провела безпрецедентну операцію з ураження російських літаків, що вже роками обстрілюють Україну. Кілька військових аеродромів були атаковані 117 FPV-дронами, що запускались з території самої ж РФ і керувались пілотами в онлайн-режимі.

Згідно з офіційною інформацією від Генштабу та Служби безпеки, ураження зазнав 41 борт. З них, за даними Центру протидії дезінформації, знищено щонайменше 13. Деякі російські "провоєнні" пабліки називають це "чорним днем російської авіації", а деякі українські експерти – переломним моментом у війні.

Які результати

Моніторингові канали та OSINT-оглядачі, проаналізувавши супутникові знімки, стверджують, що було спалено мінімум 12 літаків стратегічної авіації РФ. Йдеться про 8 Ту-95МС/Ту-95МСМ (носій таких ракет, як Х-101, Х-55, Х-555) і 4 Ту-22М3 (запускає Х-22 / Х-32). Ці два типи бортів разом з Ту-160 (ще один носій ракет Х-101 та ін.) належать до стратегічної авіації Росії.

Поки це попередні підрахунки втрат противника, оскільки аналіз наслідків все ще продовжується. Серед інших літаків, які могли бути знищені під час атаки – транспортний Ан-12, і можливо – Ту-160 та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 (так звані "очі" стратавіації).

"На авіабазі "Іваново" були літаки А-50, які стояли на зберіганні. За СССР було зроблено приблизно 30 таких літаків. У строю в Росії було тільки 10, інші 20 – з різною ступінню збереженості залишалися на консервації", – розповів РБК-Україна експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

У цій атаці без перебільшення є важливим удар саме по носіях ракет, якими ворог системно обстрілює і прифронтові, і тилові області України. Ту-22М3 за чай війни випустили по Україні понад 400 ракет, Ту-95 і Ту-160 – близько 2,5 тисяч.

За даними джерел РБК-Україна у Силах оборони, станом на 31 травня 2025 року, тобто на момент атаки, у Росії числилось 154 борти стратавіації: 16 Ту-160, 62 борти Ту-95МС/Ту-95МСМ і 76 Ту-22МЗ.

Літак А-50 (фото: GettyImages)

Щоправда, справних літаків, які були "на крилі", у Москви могло бути в рази менше, зазначають експерти. Решта – простоювали, потребуючи ремонту, через знос двигунів, або були "донорськими".

"Станом на 31 травня у Росії могло бути 25-30 літаків Ту-95, які літають. Також 13 літаків Ту-160 в льотному стані і ще 4 – перебували на модернізації, але їх можна не рахувати, тому що вони цю модернізацію проходять вже понад три роки. Ту-22М3 залишилося 25 одиниць, плюс-мінус 2. Також залишилося 3 літака ДРЛВ А-50У і ще близько 10-12 старих, не модернізованих А-50. Але з повідомлень невідомо, які саме з них були серед уражених чи знищених", – пояснив у розмові з виданням авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як швидко може Росія відновити втрати

Після таких цифр реальний масштаб втрат Росії виглядає значно серйозніше. До того ж – з огляду на те, що жоден з цих типів літаків Москва вже не в змозі виробляти. А ті, що мають пошкодження – буде не зовсім просто відновити.

"Вони не виробляють нові літаки. Тому незалежно від ступеня втрат, які вони зазнали, відновити ці борти їм буде проблематично. Вважайте – це для них не відтворювальний ресурс. Незалежно від того, якими виявляться фінальні цифри уражених бортів – чи мінімальними, чи максимальними – все одно це буде більше, ніж росіяни зазвичай піднімали для проведення масованої атаки", – уточнив Киричевський.

Бомбардувальник Ту-95 може максимально переносити 8 ракет Х-101, хоча в реальності його завантажували в рази меншою кількістю через зношеність бортів. І за час війни росіяни, як правило, не піднімали для атак по Україні понад 2-3 ескадрильї цих літаків.

"Що стосується можливості використання стратавіації росіянами, то впродовж останнього року вони не застосовували більше ніж 18 літаків на європейській частині Росії. Крім, того на Ту-95 вони більш ніж 4 ракети взагалі не чіпляють", – уточнив Криволап.

Ту-22М3 міг нести 3 ракети Х-22 або її модернізованої версії Х-32. У реальності на нього не навішували більш ніж 2 ракети. Хоча, на відміну від Х-101, ці ракети ворог застосовує рідше. Востаннє Москва запускала їх по Україні в травні, а до цього – на початку лютого.

Який ефект це матиме для Росії та України

"Стратегічна авіація РФ – це був інструмент стратегічного ослаблення нашої країни. Вибивання потужностей електроенергетики, оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури тощо. Чим менше у росіян справних стратегічних бомбардувальників – тим менше у них можливостей нищити нашу інфраструктуру. Виграшний момент для нас полягає в тому, що було ослаблений той інструмент, який живить російські амбіції захопити чотири наші області", – припускає Киричевський.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що атака на російську стратавіацію може "принаймні тимчасово" обмежити здатність Росії завдавати ракетних ударів по Україні. З іншого боку, для підтримки такої ж інтенсивності обстрілів Росії потрібно буде або задіювати всі наявні літаючі літаки (яких – достеменно невідомо скільки), або більше часу на цикл підготовки атак.

Крім того, низка аеродромів базувань стратавіації пошкоджена, навантаження на вцілілі борти зростає, і якусь частину з них росіянам, напевно, доведеться перекидати на інші авіабази, щоб уберегти від повторних ударів.

Попередні наслідки атаки на аеродром "Бєлая" (супутниковий знімок: X OSINT-аналітика Кріса Біггерса)

"Зараз у Росії істерика та паніка, всіх обшукують, перевіряють. А виходить, що ховати ці літаки особливо і немає де. Україна показала, що ми воюємо на зовсім іншому інноваційно-технологічному рівні. Ми воюємо конвенційним озброєнням, не дуже великої потужності, але великої точності і тому – високої ефективності – 30% стратегічної авіації фактично було вибито за один день", – вважає Криволап.

У політичному та геополітичному вимірі атака на російські аеродроми підтвердила, що у війні Україна може задіювати асиметричні ходи та технологічні рішення. Для світу – це демонстрація того, що Росія не здатна захистити свої елітні літаки – один із елементів своєї ядерної тріади, якою вона періодично погрожує Заходу.

Що також важливо – ця операція призвела до емоційного підйому суспільства. На тлі складної ситуації на фронті та щоденних обстрілів українці не так часто мають приводу радіти значним перемогам. Ця ж операція СБУ нагадала, що ворог теж має свої слабкі місця, чим Україна може скористатися. Однак це не привід для втрати пильності – на жаль, у Москви все ще залишаються далекобійні БПЛА та інше ракетне озброєння, яким вона може наносити значну шкоду та атакувати Україну.