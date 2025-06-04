ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках

Україна, Середа 04 червня 2025 08:00
UA EN RU
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках СБУ могла вразити до третини стратавіації Росії (фото: telegram Zelenskiy / Official)
Автор: Уляна Безпалько

Операція СБУ під назвою "Павутина" призвела до втрат Росії у мільярди доларів та десятків уражених або знищених літаків. Які результати, наскільки сильно вона вдарила по ресурсах Москви і як вона вплине на її здатність обстрілювати Україну - в матеріалі військово-політичного оглядача РБК-Україна Уляни Безпалько.

СБУ 1 червня провела безпрецедентну операцію з ураження російських літаків, що вже роками обстрілюють Україну. Кілька військових аеродромів були атаковані 117 FPV-дронами, що запускались з території самої ж РФ і керувались пілотами в онлайн-режимі.

Згідно з офіційною інформацією від Генштабу та Служби безпеки, ураження зазнав 41 борт. З них, за даними Центру протидії дезінформації, знищено щонайменше 13. Деякі російські "провоєнні" пабліки називають це "чорним днем російської авіації", а деякі українські експерти – переломним моментом у війні.

Які результати

Моніторингові канали та OSINT-оглядачі, проаналізувавши супутникові знімки, стверджують, що було спалено мінімум 12 літаків стратегічної авіації РФ. Йдеться про 8 Ту-95МС/Ту-95МСМ (носій таких ракет, як Х-101, Х-55, Х-555) і 4 Ту-22М3 (запускає Х-22 / Х-32). Ці два типи бортів разом з Ту-160 (ще один носій ракет Х-101 та ін.) належать до стратегічної авіації Росії.

Поки це попередні підрахунки втрат противника, оскільки аналіз наслідків все ще продовжується. Серед інших літаків, які могли бути знищені під час атаки – транспортний Ан-12, і можливо – Ту-160 та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 (так звані "очі" стратавіації).

"На авіабазі "Іваново" були літаки А-50, які стояли на зберіганні. За СССР було зроблено приблизно 30 таких літаків. У строю в Росії було тільки 10, інші 20 – з різною ступінню збереженості залишалися на консервації", – розповів РБК-Україна експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

У цій атаці без перебільшення є важливим удар саме по носіях ракет, якими ворог системно обстрілює і прифронтові, і тилові області України. Ту-22М3 за чай війни випустили по Україні понад 400 ракет, Ту-95 і Ту-160 – близько 2,5 тисяч.

За даними джерел РБК-Україна у Силах оборони, станом на 31 травня 2025 року, тобто на момент атаки, у Росії числилось 154 борти стратавіації: 16 Ту-160, 62 борти Ту-95МС/Ту-95МСМ і 76 Ту-22МЗ.

Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літакахЛітак А-50 (фото: GettyImages)

Щоправда, справних літаків, які були "на крилі", у Москви могло бути в рази менше, зазначають експерти. Решта – простоювали, потребуючи ремонту, через знос двигунів, або були "донорськими".

"Станом на 31 травня у Росії могло бути 25-30 літаків Ту-95, які літають. Також 13 літаків Ту-160 в льотному стані і ще 4 – перебували на модернізації, але їх можна не рахувати, тому що вони цю модернізацію проходять вже понад три роки. Ту-22М3 залишилося 25 одиниць, плюс-мінус 2. Також залишилося 3 літака ДРЛВ А-50У і ще близько 10-12 старих, не модернізованих А-50. Але з повідомлень невідомо, які саме з них були серед уражених чи знищених", – пояснив у розмові з виданням авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як швидко може Росія відновити втрати

Після таких цифр реальний масштаб втрат Росії виглядає значно серйозніше. До того ж – з огляду на те, що жоден з цих типів літаків Москва вже не в змозі виробляти. А ті, що мають пошкодження – буде не зовсім просто відновити.

"Вони не виробляють нові літаки. Тому незалежно від ступеня втрат, які вони зазнали, відновити ці борти їм буде проблематично. Вважайте – це для них не відтворювальний ресурс. Незалежно від того, якими виявляться фінальні цифри уражених бортів – чи мінімальними, чи максимальними – все одно це буде більше, ніж росіяни зазвичай піднімали для проведення масованої атаки", – уточнив Киричевський.

Бомбардувальник Ту-95 може максимально переносити 8 ракет Х-101, хоча в реальності його завантажували в рази меншою кількістю через зношеність бортів. І за час війни росіяни, як правило, не піднімали для атак по Україні понад 2-3 ескадрильї цих літаків.

"Що стосується можливості використання стратавіації росіянами, то впродовж останнього року вони не застосовували більше ніж 18 літаків на європейській частині Росії. Крім, того на Ту-95 вони більш ніж 4 ракети взагалі не чіпляють", – уточнив Криволап.

Ту-22М3 міг нести 3 ракети Х-22 або її модернізованої версії Х-32. У реальності на нього не навішували більш ніж 2 ракети. Хоча, на відміну від Х-101, ці ракети ворог застосовує рідше. Востаннє Москва запускала їх по Україні в травні, а до цього – на початку лютого.

Який ефект це матиме для Росії та України

"Стратегічна авіація РФ – це був інструмент стратегічного ослаблення нашої країни. Вибивання потужностей електроенергетики, оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури тощо. Чим менше у росіян справних стратегічних бомбардувальників – тим менше у них можливостей нищити нашу інфраструктуру. Виграшний момент для нас полягає в тому, що було ослаблений той інструмент, який живить російські амбіції захопити чотири наші області", – припускає Киричевський.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що атака на російську стратавіацію може "принаймні тимчасово" обмежити здатність Росії завдавати ракетних ударів по Україні. З іншого боку, для підтримки такої ж інтенсивності обстрілів Росії потрібно буде або задіювати всі наявні літаючі літаки (яких – достеменно невідомо скільки), або більше часу на цикл підготовки атак.

Крім того, низка аеродромів базувань стратавіації пошкоджена, навантаження на вцілілі борти зростає, і якусь частину з них росіянам, напевно, доведеться перекидати на інші авіабази, щоб уберегти від повторних ударів.

Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літакахПопередні наслідки атаки на аеродром "Бєлая" (супутниковий знімок: X OSINT-аналітика Кріса Біггерса)

"Зараз у Росії істерика та паніка, всіх обшукують, перевіряють. А виходить, що ховати ці літаки особливо і немає де. Україна показала, що ми воюємо на зовсім іншому інноваційно-технологічному рівні. Ми воюємо конвенційним озброєнням, не дуже великої потужності, але великої точності і тому – високої ефективності – 30% стратегічної авіації фактично було вибито за один день", – вважає Криволап.

У політичному та геополітичному вимірі атака на російські аеродроми підтвердила, що у війні Україна може задіювати асиметричні ходи та технологічні рішення. Для світу – це демонстрація того, що Росія не здатна захистити свої елітні літаки – один із елементів своєї ядерної тріади, якою вона періодично погрожує Заходу.

Що також важливо – ця операція призвела до емоційного підйому суспільства. На тлі складної ситуації на фронті та щоденних обстрілів українці не так часто мають приводу радіти значним перемогам. Ця ж операція СБУ нагадала, що ворог теж має свої слабкі місця, чим Україна може скористатися. Однак це не привід для втрати пильності – на жаль, у Москви все ще залишаються далекобійні БПЛА та інше ракетне озброєння, яким вона може наносити значну шкоду та атакувати Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Росавіація Війна Росії проти України Ракетний удар Атака дронів
NEWS
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції