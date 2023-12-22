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Над Чорним морем помітили розвідувальний літак НАТО

П'ятниця 22 грудня 2023 16:09
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Над Чорним морем помітили розвідувальний літак НАТО Фото: НАТО направило Boeing P-8A Poseidon до Криму (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 22 грудня, над повітряним простором Чорного моря було помічено розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Зокрема, за даними порталу Flightradar, біля узбережжя Румунії, у повітряному просторі, було помічено американський літак Boeing P-8A Poseidon. Він злетів з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Ймовірно, він веде розвідку та слідкує за ситуацією у Чорному морі.

P-8A - це патрульний протичовновий літак, який розроблено за програмою багатоцільового морського літака. Він призначений для виявлення і знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі в протикорабельних і рятувальних операціях.

Польоти AWACS після початку війни

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

У вересні НАТО вирішило тимчасово розмістити літаки далекого радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження та управління (AWACS) у литовському місті Шяуляй.

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