ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Черным морем заметили разведывательный самолет НАТО

Пятница 22 декабря 2023 16:09
UA EN RU
Над Черным морем заметили разведывательный самолет НАТО Фото: НАТО направило Boeing P-8A Poseidon в Крым (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 22 декабря, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер Boeing P-8A Poseidon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, по данным портала Flightradar, у побережья Румынии, в воздушном пространстве, был замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. По всей вероятности, он ведет разведку и следит за ситуацией в Черном море.

P-8A – это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Полеты AWACS после начала войны

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Крим Война России против Украины
NEWS
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ