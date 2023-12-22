Над Черным морем заметили разведывательный самолет НАТО

Сегодня, 22 декабря, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер Boeing P-8A Poseidon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В частности, по данным портала Flightradar, у побережья Румынии, в воздушном пространстве, был замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. По всей вероятности, он ведет разведку и следит за ситуацией в Черном море.

P-8A – это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Полеты AWACS после начала войны

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

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