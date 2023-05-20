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Над Чорним морем помітили літак НАТО. Він може шукати підводні човни

Фото: літак-розвідник НАТО Boeing P-8A Poseidon (wikipedia.org Boeing_P-8_Poseidon)
Автор: Каріна Левицька

Над Чорним морем помітили літак-розвідник НАТО, який може шукати підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

Сьогодні, 20 травня, над Чорним морем літає розвідник НАТО Boeing P-8A Poseidon.

Зауважимо, що цей літак також призначений для виявлення і знищення підводних човнів.

Підводні човни РФ в Чорному морі

Зауважимо, що останній місяці по території України почастішали атаки РФ. Здебільшого вони відбуваються з моря. Військові РФ використовують підводні човни з ракетами "Калібр", які постійно знаходяться в морі.

Нагадаємо, що 18 травня окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море чотири кораблі. З них один був носієм крилатих ракет "Калібр",

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