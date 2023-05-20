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Над Черным морем был замечен самолет НАТО. Он может искать подлодки

Фото: самолет-разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon (wikipedia.org Boeing_P-8_Poseidon)
Автор: Карина Левицкая

Над Черным морем был замечен самолет-разведчик НАТО, который может искать подлодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Сегодня, 20 мая, над Черным морем летает разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon.

Заметим, что этот самолет также предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок.

Подводные лодки РФ в Черном море

Отметим, что в последние месяцы по территории Украины участились атаки РФ. В основном они происходят из моря. Военные РФ используют подлодки с ракетами "Калибр", которые постоянно находятся в море.

Напомним, что 18 мая оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля. Из них один был носителем крылатых ракет "Калибр",

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