Над Черным морем был замечен самолет НАТО. Он может искать подлодки

Сегодня, 20 мая, над Черным морем летает разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon.

Заметим, что этот самолет также предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок.

Подводные лодки РФ в Черном море

Отметим, что в последние месяцы по территории Украины участились атаки РФ. В основном они происходят из моря. Военные РФ используют подлодки с ракетами "Калибр", которые постоянно находятся в море.

Напомним, что 18 мая оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре корабля. Из них один был носителем крылатых ракет "Калибр",

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