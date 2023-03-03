Над Чорним морем помітили американський розвідувальний БПЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar .

Згідно з інформацією, над Чорним морем тривалий час кружляє американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10.

Зазначено, що він злетів о 5-й ранку (за середньоєвропейським часом) з авіабази США Сігонелла поблизу італійського міста Катанія на Сицилії.

Як повідомляється, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Однією з основних завдань даного БПЛА є розтин районів ППО.

Також над Чорним морем зараз перебуває британський літак-розвідник у супроводі двох винищувачів Королівських повітряних сил.