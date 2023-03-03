Над Чорним морем помітили американський розвідувальний БПЛА
Над Чорним морем помітили американський військовий розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar.
Згідно з інформацією, над Чорним морем тривалий час кружляє американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10.
Зазначено, що він злетів о 5-й ранку (за середньоєвропейським часом) з авіабази США Сігонелла поблизу італійського міста Катанія на Сицилії.
Як повідомляється, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Однією з основних завдань даного БПЛА є розтин районів ППО.
Також над Чорним морем зараз перебуває британський літак-розвідник у супроводі двох винищувачів Королівських повітряних сил.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в окупованому Криму два безпілотники намагалися атакувати військову частину. Це нібито сталося в Сакському районі.
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