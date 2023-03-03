Над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии .

"Над Черным морем длительное время кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, свидетельствуют данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он взлетел в 5 утра (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.

Как сообщается, Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач данного БПЛА является вскрытие районов ПВО.