Над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА
Над Черным морем был замечен американский военный разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.
"Над Черным морем длительное время кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, свидетельствуют данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar", - говорится в сообщении.
Отмечено, что он взлетел в 5 утра (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.
Как сообщается, Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач данного БПЛА является вскрытие районов ПВО.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в оккупированном Крыму два беспилотника пытались атаковать воинскую часть. Это вроде бы произошло в Сакском районе.
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