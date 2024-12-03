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"Чорних лебедів" багато. Експерт пояснив, чим загрожує Путіну можливий крах режиму Асада

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Програш режиму Башара Асада в Сирії може стати болючим ударом для російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він втратить можливість впливати на ціну на нафту.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, у разі програшу Асада Катар може провести газопровід через Саудівську Аравію, Йорданію та Туреччину до Європи, що дозволить європейським країнам не залежати від російського газу.

Також Загородній уточнив, що зміна влади у Сирії призведе до втрати Росією єдиної бази на Середземному морі у Тартусі, яка була ще з часів СРСР.

"І особистий варіант - Путін воював за Асада, щоб показати всім, що не можна міняти керівників", - вважає експерт.

Він також зазначив, що якщо Асад програє, то Росія втратить інструментарій для тиску на Близькому Сході.

"Тому що з часів Радянського Союзу вони завжди хотіли бути гравцем на Близькому Сході. Чому? Є нестабільність на Близькому Сході, зростає ціна нафти, зростає прибуток. Немає нестабільності, падають доходи та СРСР погано. З Росією те саме", - пояснив Загородній.

Він наголосив, що Росія не хоче “виходити” з Сирії, але ресурсів, щоб там залишатися, вона не має.

"Тому у них із Грузією зараз проблеми, проблеми у Сирії та ще Україна. "Чорних лебедів" насправді дуже багато, ресурсів мало, щоб це утримати", - додав експерт.

Війна у Сирії

Нагадаємо, у Сирії минулого тижня відновилися сутички між повстанцями та режимом Асада, який підтримує Росія та Іран.

За даними ГУР, російські солдати вийшли з сирійського міста Хама і тікають із Дамаску.

Більш детально про ситуацію в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.

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