У Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Російські військові після довгої паузи вивели в Чорне море ракетоносій "Буян-М". Загальний залп становить до восьми "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Після довготривалої паузи, в тому числі й через шторм, в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що малий ракетний корабель проекту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

У Силах оборону півдня зазначають, що рівень ракетної загрози оцінюється як дуже високий. Українців закликали за сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходити в укриття.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.