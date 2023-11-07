В Черное море вышел вражеский ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

Российские военные после долгой паузы вывели в Черное море ракетоноситель "Буян-М". Общий залп составляет до восьми "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"После длительной паузы, в том числе и из-за шторма, в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что малый ракетный корабль проекта "Буян-М" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

В Силах обороны юга отмечают, что уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий. Украинцев призвали по сигналу воздушной тревоги не медля переходить в укрытие.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи раздались взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.