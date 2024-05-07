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У Чорне море вийшов ракетоносій "Калібрів". Плетенчук розповів подробиці

Вівторок 07 травня 2024 22:11
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У Чорне море вийшов ракетоносій "Калібрів". Плетенчук розповів подробиці Фото: начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні, 7 травня, вивели в море підводний човен із "Калібрами". Однак куди саме окупант захоче вдарити ракетами стане відомо вже в момент їхнього запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За його словами, ракетоносій вийшов у море сьогодні ввечері, проте Плетенчук не вказав, скільки на підводному човні перебуває "Калібрів".

Представник Сил оборони півдня України уточнив, що потенційна небезпека враховується і куди саме ворог запустить ракети, стане відомо лише тоді, коли почне цей процес.

При цьому Плетенчук наголосив, що всі ці процеси відстежуються і у людей буде час для реагування на загрозу ракетного удару.

Росіяни б'ють по території України

Окупанти завдають ударів по населених пунктах України з різного виду озброєнь, зокрема використовують для атак ракети.

Сьогодні Повітряні сили України повідомили, що військові знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 у небі над Одеською областю.

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