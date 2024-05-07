В Черное море вышел ракетоноситель "Калибров". Плетенчук рассказал подробности

Россияне сегодня, 7 мая, вывели в море подводную лодку с "Калибрами". Однако куда именно оккупант захочет ударить ракетами станет известно уже в момент их запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его словам, ракетоноситель вышел в море сегодня вечером, однако Плетенчук не указал, сколько на подводной лодке находится "Калибров".

Представитель Сил обороны юга Украины уточнил, что потенциальная опасность учитывается и куда именно враг запустит ракеты, станет известно только тогда, когда начнет этот процесс.

При этом Плетенчук подчеркнул, что все эти процессы отслеживаются и у людей будет время для реагирования на угрозу ракетного удара.