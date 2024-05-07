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В Черное море вышел ракетоноситель "Калибров". Плетенчук рассказал подробности

Вторник 07 мая 2024 22:11
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В Черное море вышел ракетоноситель "Калибров". Плетенчук рассказал подробности Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня, 7 мая, вывели в море подводную лодку с "Калибрами". Однако куда именно оккупант захочет ударить ракетами станет известно уже в момент их запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его словам, ракетоноситель вышел в море сегодня вечером, однако Плетенчук не указал, сколько на подводной лодке находится "Калибров".

Представитель Сил обороны юга Украины уточнил, что потенциальная опасность учитывается и куда именно враг запустит ракеты, станет известно только тогда, когда начнет этот процесс.

При этом Плетенчук подчеркнул, что все эти процессы отслеживаются и у людей будет время для реагирования на угрозу ракетного удара.

Россияне бьют по территории Украины

Оккупанты наносят удары по населенным пунктам Украины по разному виду вооружений, в частности используют для атак ракеты.

Сегодня воздушные силы Украины сообщили, что военные уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 в небе над Одесской областью.

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