UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Чорне море викинуло на пляж у Болгарії військовий дрон: перші деталі

Фото: безпілотник на пляжі Бургаса (сайт Міністерства оборони Болгарії)
Автор: Марина Балабан

На пляж у болгарському місті Бургас викинуло з моря безпілотник. Військові ВМС Болгарії транспортували його на свою базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.

Як розповіли у військовому відомстві, про безпілотний літальний апарат повідомили по телефону 112. 

Після огляду виявилось, що він не містив вибухової речовини та не становив небезпеки.

З дозволу начальника штабу ВМС спеціалізована група транспортувала об'єкт до Військово-морської бази Бургас.

 

 

У липні під час шторму морську міну винесло на узбережжя в Одеській області, бійці ВМС ЗСУ провели її контрольований підрив.

У серпні, як писало РБК-Україна, Україна запропонувала Болгарії долучитися до ініціативи з розмінування Чорного моря для забезпечення безпечного судноплавства.

У січні 2024 року Болгарія, Румунія та Туреччина об'єднали зусилля для створення спільної групи з розмінування в Чорному морі. Ця ініціатива спрямована на забезпечення безпеки судноплавства, особливо для експорту зерна з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгаріяДрони