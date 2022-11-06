Не Чорне море. Названо єдине джерело промислу українських морепродуктів

Південний океан за умов російського вторгнення є для України єдиним джерелом джерела промислу морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном. В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України промисел в Антарктиці є єдиною нагодою забезпечити українців власною продукцією", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем зваженим використанням морських ресурсів.