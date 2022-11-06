UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не Чорне море. Названо єдине джерело промислу українських морепродуктів

Фото: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Південний океан за умов російського вторгнення є для України єдиним джерелом джерела промислу морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном. В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України промисел в Антарктиці є єдиною нагодою забезпечити українців власною продукцією", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем зваженим використанням морських ресурсів.

Раніше ми писали, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.

Також повідомлялося, що цьогорічна зима стала найтеплішою за весь час спостережень на станції "Академік Вернадський".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АнтарктидаАкадемик ВернадскийРыбалкаСергій Шкарлет