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Не Чорне море. Названо єдине джерело промислу українських морепродуктів

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Неділя 06 листопада 2022 18:00
Не Чорне море. Названо єдине джерело промислу українських морепродуктів Фото: міністр освіти та науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Південний океан за умов російського вторгнення є для України єдиним джерелом джерела промислу морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

"Україна продовжує представляти у Південному океані свій рибальський флот на двох видах промислу, завдяки чому Антарктика залишається для нас важливим рибопромисловим регіоном. В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України промисел в Антарктиці є єдиною нагодою забезпечити українців власною продукцією", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, навіть у складних умовах війни Україна робить активний внесок у збереження антарктичних морських екосистем зваженим використанням морських ресурсів.

Раніше ми писали, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.

Також повідомлялося, що цьогорічна зима стала найтеплішою за весь час спостережень на станції "Академік Вернадський".

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Антарктида Академик Вернадский Рыбалка Сергій Шкарлет
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