Не Черное море. Назван единственный источник промысла украинских морепродуктов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается для нас важным рыбопромышленным регионом. В условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины промысел в Антарктике является единственной возможностью обеспечить украинцев собственной продукцией", - говорится в сообщении.

По словам министра, даже в сложных условиях войны Украина вносит активный вклад в сохранение антарктических морских экосистем взвешенным использованием морских ресурсов.