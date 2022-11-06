Не Черное море. Назван единственный источник промысла украинских морепродуктов
Южный океан в условиях российского вторжения является для Украины единственным источником источника промысла морепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Украина продолжает представлять в Южном океане свой рыболовный флот на двух видах промысла, благодаря чему Антарктика остается для нас важным рыбопромышленным регионом. В условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины промысел в Антарктике является единственной возможностью обеспечить украинцев собственной продукцией", - говорится в сообщении.
По словам министра, даже в сложных условиях войны Украина вносит активный вклад в сохранение антарктических морских экосистем взвешенным использованием морских ресурсов.
Ранее мы писали, что возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.
Также сообщалось, что нынешняя зима стала самой теплой за все время наблюдений на станции "Академик Вернадский".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.