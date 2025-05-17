"Чорна субота": на Сумщині оголошено траур через удар РФ по евакуаційному автобусу

Російська армія вдарила дроном по евакуаційному автобусу у Сумській області - загинули 9 людей. У громаді оголошено День жалоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
Сьогодні вранці вдарили по пасажирському автобусу в Сумській області недалеко від міста Білопілля. В результаті атаки вже відомо про 9 загиблих та 5 поранених, яких негайно було госпіталізовано.
За передніми даними, росіяни вдарили по пасажирському транспорту, використавши БПЛА типу "Ланцет". Також відомо, що це був пасажирський автобус, яким люди їхали на евакуацію.
Через трагедію у регіоні було оголошено День жалоби.
"У зв’язку з трагічною подією, що сталася поблизу Білопілля, внаслідок якої загинули 9 людей. У Сумській громаді оголошено День жалоби 17 травня", - написав Кобзар.
Водночас голова Білопільської громади Юрій Зарко написав, що цей день увійде в історію Білопілля як "чорна субота".
"Навіть фашисти не робили подібного… Не може бути прощення рашистам за їхні звірства!!! Вічна памʼять вбитим! У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня", - написав він.
Також раніше ми писали, що з'явились перші кадри з місця удару російського дрона по автобусу з пасажирами у Сумській області.
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