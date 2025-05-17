"Черная суббота": на Сумщине объявлен траур из-за удара РФ по эвакуационному автобусу

Российская армия ударила дроном по эвакуационному автобусу в Сумской области - погибли 9 человек. В громаде объявлен День траура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Сегодня утром ударили по пассажирскому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье. В результате атаки уже известно о 9 погибших и 5 раненых, которые немедленно были госпитализированы.
По предварительным данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа "Ланцет". Также известно, что это был пассажирский автобус, которым люди ехали на эвакуацию.
Из-за трагедии в регионе был объявлен День траура.
"В связи с трагическим событием, произошедшим вблизи Белополья, в результате которого погибли 9 человек. В Сумской громаде объявлен День траура 17 мая", - написал Кобзарь.
В то же время председатель Белопольской громады Юрий Зарко написал, что этот день войдет в историю Белополья как "черная суббота".
"Даже фашисты не делали подобного... Не может быть прощения рашистам за их зверства!!! Вечная память убитым! В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал он.
Также ранее мы писали, что появились первые кадры с места удара российского дрона по автобусу с пассажирами в Сумской области.
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