"Черная суббота": на Сумщине объявлен траур из-за удара РФ по эвакуационному автобусу

Что предшествовало

Сегодня утром ударили по пассажирскому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье. В результате атаки уже известно о 9 погибших и 5 раненых, которые немедленно были госпитализированы.

По предварительным данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа "Ланцет". Также известно, что это был пассажирский автобус, которым люди ехали на эвакуацию.

День траура

Из-за трагедии в регионе был объявлен День траура.

"В связи с трагическим событием, произошедшим вблизи Белополья, в результате которого погибли 9 человек. В Сумской громаде объявлен День траура 17 мая", - написал Кобзарь.

В то же время председатель Белопольской громады Юрий Зарко написал, что этот день войдет в историю Белополья как "черная суббота".

"Даже фашисты не делали подобного... Не может быть прощения рашистам за их зверства!!! Вечная память убитым! В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая", - написал он.