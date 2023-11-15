"Чорна скринька" завдала окупантам збитків мінімум на 700 млн доларів, - ГУР

Секретний проект української військової розвідки "Вlack Box" ("Чорна скринька"), на який раніше волонтери збирали кошти, успішно працює та продовжує завдавати суттєвих збитків силам російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України ( ГУР МОУ ).

Військові розвідники зазначили, що проект було запущено рік тому. Його метою є зниження наступального потенціалу супротивника.

" У 2022-му, не розкриваючи жодних подробиць, благодійники за п’ять тижнів зібрали на "Вlack Box" понад 230 мільйонів гривень", - нагадали в ГУР.

Щодо результатів роботи цієї таємної ініціативи, то станом на початок червня вона завдала російським загарбникам збитків мінімум на 700 мільйонів доларів, розповіли у відомстві.

Що всередині "Вlack Box"?

Військові розвідники поки що не стали розкривати подробиці цієї секретної ініціативи, але пообіцяли поділитися деякими деталями проекту, щойно потрібну суму - 15 мільйонів гривень - буде акумульовано.

Такі кошти для спецназівців ГУР МОУ, які працюють із "Вlack Box", зараз збирають Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогер Ігор Лаченков до річниці запуску проекту.

Як долучитися до збору

Будь-який бажаючий може переслати зручну суму, щоб допомогти спецназівцям ГУР, які працюють із проектом "Вlack Box", на "банку" за цим посиланням: https://send.monobank.ua/jar/5B1hjNQkPX.