"Народний супутник" бачить все: в ГУР розповіли про результати ICEYE за півроку
Космічний супутник ICEYE ("народний супутник"), доступ до якого придбали за донати українців, за півроку вже допоміг знищити техніки окупантів на мільярди доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.
"Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ГУР, це сталося відтоді як у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE, придбаний за пожертви українців Фонду Сергія Притули.
"Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" - для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби", - заявили в розвідці.
Там також розповіли і про результати роботи "народного супутника".
"Результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", - інформують в ГУР.
Співробітники ГУР МО відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.
Нагадаємо, що 18 серпня Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Гроші, які спочатку збирались на "Байрактари", вдалося зібрати лише за три дні.
Пізніше компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.
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