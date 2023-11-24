"Чорна п’ятниця": великі мережі АЗС встановили реальні знижки на бензин та дизель

Великі мережі АЗС в Україні в "чорну п’ятницю" запровадили значні знижки на пальне. З 24 листопада зекономити можна до 8 гривень за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайтів АЗС.

Зокрема, мережа WOG встановила на 24-26 листопада знижки на 6 гривень за літр дизельного пального та бензину, та 2 гривні за літр автогазу.

Крім того, мережа ОККО ввела знижки на 24-26 листопада на від 8 гривень за літр бензину А-95 та 7 гривень за дизельне пальне до 50 копійок за автогаз.

Про знижки до 5 гривень за літр на 24 листопада оголосила також мережа KLO.

Продають пальне зі знижками у "чорну п’ятницю" і ініші мережі.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 23 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 54,71 гривень за літр (на початку місяця - 55,52 гривень), дизельного пального - 54,63 гривень (на початку місяця - 55,79 гривень), автогазу - 35,93 гривень (на початку місяця - 29,31 гривень).

Прогноз цін

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зниження цін на нафту та нафтопродукти на світовому ринку призвело до того, що вартість дизельного пального та бензину в Україні буде падати.

Експерт зазначив, що на ціни дизеля та бензину не вплинуло блокування польського кордону, оскільки через Польщу йшло автотранспортом 10% цих продуктів. Тому трейдери переорієнтувалися на залізницю та імпорт з інших країн.