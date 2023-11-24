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"Черная пятница": крупные сети АЗС установили реальные скидки на бензин и дизель

Украина, Пятница 24 ноября 2023 11:02
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"Черная пятница": крупные сети АЗС установили реальные скидки на бензин и дизель Фото: черная пятница обвалила цены на бензин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупные сети АЗС в Украине в "черную пятницу" установили значительные скидки на топливо. С 24 ноября сэкономить можно до 8 гривен за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайтов АЗС.

В частности, сеть WOG установила на 24-26 ноября скидки на 6 гривен за литр дизельного горючего и бензина и 2 гривны за литр автогаза.

Кроме того, сеть ОККО ввела скидки на 24-26 ноября от 8 гривен за литр бензина А-95 и 7 гривен за дизельное топливо до 50 копеек за автогаз.

О скидках до 5 гривен за литр на 24 ноября объявила также сеть KLO.

Продают топливо со скидками в "черную пятницу" и другие сети.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 23 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 54,71 гривен за литр (в начале месяца – 55,52 гривен), дизельного горючего – 54,63 гривен (в начале месяца – 55,79 гривен), автогаза – 35,93 гривен (в начале месяца – 29,31 гривен).

Прогноз цен

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, снижение цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке привело к тому, что стоимость дизельного горючего и бензина в Украине будет падать.

Эксперт отметил, что на цены дизеля и бензина не повлияла блокировка польской границы, поскольку через Польшу шло автотранспортом 10% этих продуктов. Поэтому трейдеры переориентировались на железную дорогу и импорт из других стран.

Отметим, результаты онлайн-опроса Rakuten Viber показали, что 66% украинцев не верят в скидки в "черную пятницу" и считают это маркетинговым ходом.

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