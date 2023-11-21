Що буде з цінами на бензин та дизель в Україні: прогноз до кінця року
Зниження цін на нафту та нафтопродукти на світовому ринку призвело до того, що вартість дизельного пального та бензину в Україні буде падати. На відміну від автогазу блокада польського кордону на ціну цих видів палива не вплинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Бензин та дизель
"Минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Вчора був масовий етап зниження, великі мережі національній мережі знизили ціни на гривню", - сказав він.
За його прогнозом, цей процес триватиме, за найближчі десять днів - тиждень ціни впадуть на дві гривні.
"І це не межа. Тому що до дуже нам підіграло, врятувало, допомогло - це те, що ціна на світовому ринку нафти та нафтопродуктів досить суттєво знизилися. Якщо вона на піку у вересні була 95 доларів за барель, то сьогодні 80. І відповідно ціни закупівельні знижуються", - сказав Куюн.
Експерт зазначив, що на ціни дизеля та бензину не вплинуло блокування польського кордону, оскільки через Польщу йшло автотранспортом 10% цих продуктів. Тому трейдери переорієнтувалися на залізницю та імпорт з інших країн.
Скраплений газ
Нагадаємо, блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%.
Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ситуація стабілізується в найближчі тижні. За його словами, частка поставок автотранспортом скрапленого газу через Польщу становила 30%, і ринок не зміг швидко замістити цей обсяг.
За даними Консалтингової групи А-95, станом на 20 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 54,90 гривень за літр (на початку місяця - 55,52 гривень), дизельного пального - 54,94 гривень (на початку місяця - 55,79 гривень), автогазу - 34,82 гривень (на початку місяця - 29,31 гривень).