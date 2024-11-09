Чорна п’ятниця та фактор Трампа: який може бути вплив на курс долара

Як зазначив банкір, режим "керованої гнучкості" НБУ діятиме, як запобіжник від різких і непередбачених змін.

Водночас він не виключає регулятор на певний період може залишити гравців ринку сам на сам, а курсові показники будуть сформовані виключно на співвідношенні попиту та пропозиції (тобто поза валютними інтервенціями НБУ).

Лєсовий нагадав, що Україна має потужну фінансову подушку, зокрема це черговий транш від МВФ та мегакредит від G7 на понад 50 млрд доларів. Тобто гравці ринку матимуть чітке розуміння того, що бюджет країни отримає необхідні фінанси для скорочення розриву між доходами і видатками.

"Від початку повномасштабного вторгнення Україна щорічно потребує до 40 млрд доларів зовнішньої допомоги і доля фінансування у 2025 році вже є осяжною і до міри оптимістичною", казав він.

Чорна п’ятниця та фактор Трампа

"Незабаром розпочнеться: мова йде про Чорну п’ятницю з очікуваними знижками, різдвяно-новорічні свята", - нагадав банкір.

На його думку, саме в цей період на готівковому ринку природним шляхом врівноважиться кількість покупців і продавців валюти, адже частина громадян купуватиме валюту, отримавши премії, можливо хтось вкладатиме у валюту отриманий прибуток з гривневих вкладів. Водночас частина громадян витрачатиме долари та євро на придбання важливих для них речей зі знижками, на подарунки, на лаштування до свят.

Таким чином, на готівковому ринку з’являться схожі курсові ознаки з міжбанком, принаймні можна очікувати, що курсовий розрив на готівковому та безготівковому ринку буде мінімальним, вважає банкір.

"Варто зауважити, що результати виборів у США майже не вплинуть на пару долар-гривня. Однак можливі курсові зміни в парі долар-євро. Багато що залежатиме від того, яку політику співпраці з ЄС пропануватиме новий очільник Білого дому", - сказав начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Прогноз курсу

Лєсовий очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, валютний ринок опинився в досить оптимістичній ситуації, коли попит і пропозиція можуть бути максимально врівноваженими, а відтак "вірус дефіциту" буде подолано: курсові показники можуть змінитися лише на дещицю, при цьому ми не виключаємо, що такі зміни можуть статися як вгору, так і вниз, а загальна картина за великим рахунком залишатиметься сталою", - констатував Лєсовий.