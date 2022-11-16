Чорна п'ятниця: найпопулярніші товари 2022

У 2022 році Чорна п’ятниця відбудеться з 21 по 28 листопада. Цей час наближається, тому варто створити перелік речей, які хочете купити за великими знижками. Щоб зробити вдалі покупки та розумно витратити гроші, слід більше дізнатися про Чорну п’ятницю та підготуватися до неї. Тому розглянемо найпопулярніші й найвигідніші групи товарів цього року, до яких варто придивитися.
Чорна п’ятниця – особливий період, який славиться обвалом цін. Цей рік не буде виключенням, і торговельні майданчики приготували багато цікавих спецпропозицій. Хоча поки невідомо, які конкретно найменування товарів продаватимуться за знижками, легко спрогнозувати, на які категорії вони будуть поширюватись.
Ця категорія включає:
Також зверніть увагу на смарттранспорт. Електросамокат, гіроскутер, гіроборд – чудові подарунки для підтілків. Знадобляться вони й дорослій людині як персональний засіб пересування.
Різноманітні прилади, які роблять побут комфортнішим та полегшують домашню працю, продаватимуться за привабливими знижками. До цієї категорії належать:
Також зверніть увагу на кухонну техніку – холодильники, варильні поверхні, витяжки. Під розпродаж підпадають і дрібні прилади – блендери, тостери, кавоварки. Брендова техніка Snaige, Gorenje, Electrolux та інших виробників коштуватиме значно менше, ніж зазвичай.
На розпродажі ви знайдете речі від відомих брендів. За великими знижками можна буде купити як зимові одяг і взуття, так і дещо з літніх колекцій. Такі речі не втратять актуальності й наступного року. Придбати нову сукню на весну, купальник або якісну модну сумку практично саме під час Чорної п’ятниці. Також можна заздалегідь підготуватися до зимових свят та купити подарунки дитині. Іграшки, конструктор, одяг, ігри – загляньте до цих категорій і підберіть те, що потрібно.
Подумайте, що саме вам необхідне. Виберіть магазини, де є товари з вашого списку. Заздалегідь зареєструйтесь на сайтах, якщо плануєте покупати онлайн. За день-два покладіть товари до кошику, щоб не довелось в останню мить переглядати купу пропозицій.