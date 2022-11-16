Чорна п'ятниця: найпопулярніші товари 2022

У 2022 році Чорна п’ятниця відбудеться з 21 по 28 листопада. Цей час наближається, тому варто створити перелік речей, які хочете купити за великими знижками. Щоб зробити вдалі покупки та розумно витратити гроші, слід більше дізнатися про Чорну п’ятницю та підготуватися до неї. Тому розглянемо найпопулярніші й найвигідніші групи товарів цього року, до яких варто придивитися.

Хіти продажів

Чорна п’ятниця – особливий період, який славиться обвалом цін. Цей рік не буде виключенням, і торговельні майданчики приготували багато цікавих спецпропозицій. Хоча поки невідомо, які конкретно найменування товарів продаватимуться за знижками, легко спрогнозувати, на які категорії вони будуть поширюватись.

Електронні пристрої

Ця категорія включає:

Смартфони. Замовити актуальну модель від відомого бренда можна за знижкою від 30 до 50%. Заразом підберіть аксесуари до телефона – навушники, зарядний пристрій, чохол.

Смарт-годинники, фітнес-браслети. Ці гаджети стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Вони допомагають стежити за станом здоров’я, сну, фізичною активністю. Якщо ви мріяли про такий пристрій, але не наважувались його купити, буде чудова можливість це зробити.

Ноутбуки, планшети, ПК. Незамінні помічники у навчанні, роботі та дозвіллі. Вимоги до програмного забезпечення, а також особисті вподобання постійно змінюються, тому придбання нового пристрою – практична ідея. Популярні та гідні довіри бренди – Dell, Asus, HP, Acer.

Також зверніть увагу на смарттранспорт. Електросамокат, гіроскутер, гіроборд – чудові подарунки для підтілків. Знадобляться вони й дорослій людині як персональний засіб пересування.

Побутова техніка для дому

Різноманітні прилади, які роблять побут комфортнішим та полегшують домашню працю, продаватимуться за привабливими знижками. До цієї категорії належать:

зволожувачі повітря;

пилососи;

обігрівачі;

пральні машини;

телевізори;

праски;

бойлери.

Також зверніть увагу на кухонну техніку – холодильники, варильні поверхні, витяжки. Під розпродаж підпадають і дрібні прилади – блендери, тостери, кавоварки. Брендова техніка Snaige, Gorenje, Electrolux та інших виробників коштуватиме значно менше, ніж зазвичай.

Одяг і дитячі товари

На розпродажі ви знайдете речі від відомих брендів. За великими знижками можна буде купити як зимові одяг і взуття, так і дещо з літніх колекцій. Такі речі не втратять актуальності й наступного року. Придбати нову сукню на весну, купальник або якісну модну сумку практично саме під час Чорної п’ятниці. Також можна заздалегідь підготуватися до зимових свят та купити подарунки дитині. Іграшки, конструктор, одяг, ігри – загляньте до цих категорій і підберіть те, що потрібно.

Як підготуватися до Чорної п’ятниці

Подумайте, що саме вам необхідне. Виберіть магазини, де є товари з вашого списку. Заздалегідь зареєструйтесь на сайтах, якщо плануєте покупати онлайн. За день-два покладіть товари до кошику, щоб не довелось в останню мить переглядати купу пропозицій.