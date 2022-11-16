Черная пятница: самые популярные товары 2022

В 2022 году Черная пятница состоится с 21 по 28 ноября. Это время приближается, поэтому стоит создать список вещей, которые хотите купить по большим скидкам. Чтобы сделать удачные покупки и разумно потратить деньги, следует больше узнать о Черной пятнице и подготовиться к ней. Поэтому рассмотрим самые популярные и выгодные группы товаров в этом году, к которым следует присмотреться.
Черная пятница – особый период, славящийся обвалом цен. Этот год не будет исключением и торговые площадки приготовили много интересных спецпредложений. Хотя пока неизвестно, какие именно наименования товаров будут продаваться по скидкам, легко спрогнозировать, на какие категории они будут распространяться.
Эта категория включает в себя:
Также обратите внимание на смарттранспорт. Электросамокат, гироскутер, гироборд – отличные подарки для потолков. Пригодятся они и взрослому человеку как персональное средство передвижения.
Различные приборы, которые делают быт более комфортным и облегчают домашний труд, будут продаваться по привлекательным скидкам. К этой категории относятся:
Также обратите внимание на кухонную технику – холодильники, варочные поверхности, вытяжки. Под распродажу подпадают и мелкие приборы – блендеры, тостеры, кофеварки. Брендовая техника Snaige, Gorenje, Electrolux и других производителей будет стоить гораздо меньше обычного.
На распродаже вы найдете вещи от известных брендов. За большими скидками можно будет купить как зимнюю одежду и обувь, так и несколько летних коллекций. Такие вещи не потеряют актуальность и в следующем году. Приобрести новое платье на весну, купальник или качественную модную сумку практически именно в Черную пятницу. Также можно заранее подготовиться к зимним праздникам и купить подарки ребенку. Игрушки, конструктор, одежда, игры – загляните в эти категории и подберите то, что нужно.
Подумайте, что вам необходимо. Выберите магазины, где есть товары из вашего списка. Заранее зарегистрируйтесь на сайтах, если вы планируете покупать онлайн. За день-два положите товары в корзину, чтобы не пришлось в последний момент просматривать кучу предложений