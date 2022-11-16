Черная пятница: самые популярные товары 2022

В 2022 году Черная пятница состоится с 21 по 28 ноября. Это время приближается, поэтому стоит создать список вещей, которые хотите купить по большим скидкам. Чтобы сделать удачные покупки и разумно потратить деньги, следует больше узнать о Черной пятнице и подготовиться к ней. Поэтому рассмотрим самые популярные и выгодные группы товаров в этом году, к которым следует присмотреться.

Хиты продаж

Черная пятница – особый период, славящийся обвалом цен. Этот год не будет исключением и торговые площадки приготовили много интересных спецпредложений. Хотя пока неизвестно, какие именно наименования товаров будут продаваться по скидкам, легко спрогнозировать, на какие категории они будут распространяться.

Электронные устройства

Эта категория включает в себя:

Смартфоны. Заказать актуальную модель от известного бренда можно по скидке от 30% до 50%. Заодно подберите аксессуары к телефону – наушники, зарядное устройство, чехол.

Смарт-часы, фитнес-браслеты. Эти гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Они помогают следить за состоянием здоровья, сна, физической активностью. Если вы мечтали о таком устройстве, но не решались его купить, будет отличная возможность это сделать.

Ноутбуки, планшеты, компьютеры. Незаменимые помощники в обучении, работе и досуге. Требования к программному обеспечению, а также личные предпочтения постоянно меняются, поэтому приобретение нового устройства – практическая идея. Популярные и достойные доверия бренды – Dell, Asus, HP, Acer.

Также обратите внимание на смарттранспорт. Электросамокат, гироскутер, гироборд – отличные подарки для потолков. Пригодятся они и взрослому человеку как персональное средство передвижения.

Бытовая техника для дома

Различные приборы, которые делают быт более комфортным и облегчают домашний труд, будут продаваться по привлекательным скидкам. К этой категории относятся:

увлажнители воздуха;

пылесосы;

обогреватели;

стиральные машины;

телевизоры;

утюги;

бойлеры.

Также обратите внимание на кухонную технику – холодильники, варочные поверхности, вытяжки. Под распродажу подпадают и мелкие приборы – блендеры, тостеры, кофеварки. Брендовая техника Snaige, Gorenje, Electrolux и других производителей будет стоить гораздо меньше обычного.

Одежда и детские товары

На распродаже вы найдете вещи от известных брендов. За большими скидками можно будет купить как зимнюю одежду и обувь, так и несколько летних коллекций. Такие вещи не потеряют актуальность и в следующем году. Приобрести новое платье на весну, купальник или качественную модную сумку практически именно в Черную пятницу. Также можно заранее подготовиться к зимним праздникам и купить подарки ребенку. Игрушки, конструктор, одежда, игры – загляните в эти категории и подберите то, что нужно.

Как подготовиться к Черной пятнице

Подумайте, что вам необходимо. Выберите магазины, где есть товары из вашего списка. Заранее зарегистрируйтесь на сайтах, если вы планируете покупать онлайн. За день-два положите товары в корзину, чтобы не пришлось в последний момент просматривать кучу предложений