За даними Admitad, під час Black Friday і Cyber Monday 2025 частка покупок зі смартфона зросла з 49% до 57% порівняно з попереднім сезоном. В аналізі враховано понад 2,3 млн онлайн-замовлень у партнерській мережі компанії. На телефоні зручно оформити покупку, але й там варто порівняти ціну та умови перед оплатою.

Календар Black Friday 2026: що і коли

6–30 листопада: Estro пропонує 15% знижки на нову зимову колекцію.

Estro пропонує 15% знижки на нову зимову колекцію. 16–29 листопада: Black Friday на VARUS.UA, знижки до 50% на вибраний асортимент; у Telemart у ці дати триває кампанія Black City.

Black Friday на VARUS.UA, знижки до 50% на вибраний асортимент; у Telemart у ці дати триває кампанія Black City. 23–30 листопада: Чорна п’ятниця у Фокстроті, знижки до 70%.

Чорна п’ятниця у Фокстроті, знижки до 70%. 27 листопада: Чорна п’ятниця. Estro анонсував окрему пропозицію при купівлі від двох товарів.

Техніка: що перевірити перед покупкою

Фокстрот з 23 до 30 листопада пропонує знижки до 70%, безкоштовну доставку та оплату частинами до 25 платежів. Мережа також заявляє кешбек до 5% за картками monobank, ПриватБанку та ПУМБ, а також додаткові 5% з карткою Sense Mastercard. Умови кожної пропозиції та можливість їх поєднання варто перевірити для конкретного товару.

Telemart заявляє про знижки до 40% на периферію та значні знижки на ПК, ноутбуки й комплектуючі. Якщо плануєте оновити комп’ютер, спершу визначте, для чого він вам потрібен: для роботи, навчання чи ігор. Тоді простіше порівнювати ціни на конфігурації, які вам підходять, а не орієнтуватися на найбільший відсоток на банері.

Гардероб: коли промокод дає додаткову вигоду

Український бренд жіночого одягу NASHA, що шиє колекції на власному виробництві, пропонує додаткові 15% за промокодом BF2026 на всі товари, включно з іншими знижками. Серед моделей у добірці — сукні Fancy, Jolie, Florence та Ingrid, спортивний костюм Elis, брюки, сорочка й спідниця Runa, сорочка Helen, термолонгслів і термолосини Linea.

В Estro 15% знижки на нову зимову колекцію діють з 6 до 30 листопада. Пропозиції до Black Friday і Кіберпонеділка мають окремі умови. Перед оформленням перевірте, на які товари вони поширюються і чи діють разом із ціною, яку бачите в кошику.

Продукти й товари для дому: що варто купити заздалегідь

У VARUS.UA Чорна п’ятниця триває з 16 до 29 листопада. Онлайн-супермаркет пропонує знижки до 50% на вибрані продукти, напої, побутову хімію та інші товари з доставкою додому. Слоган акції - "Попереду багато вечорів разом". Якщо замовляєте онлайн, порівняйте ціну звичного кошика та вартість доставки.

Як перевірити знижку й скласти план покупок

1. Складіть список і запишіть ціни. Додайте в обране потрібні моделі або зробіть скриншоти цін. Порівнюйте той самий товар і комплектацію. "До 70%" означає максимальну знижку на окремі позиції, а не на весь асортимент.

2. Звірте покупки з датами. Акції VARUS.UA і Black City від Telemart завершуються 29 листопада, а акція Фокстроту триває до 30-го. Якщо ціна вже вкладається в бюджет, не обов’язково чекати до 27 листопада.

3. Перевірте підсумок у кошику. Врахуйте доставку, можливі комісії та умови кешбеку. За даними Admitad, у сезоні 2025 понад 38% покупців скористалися кешбеком, а 11–12% - промокодами. Не розраховуйте на обидві вигоди, доки не перевірите, чи вони сумуються.