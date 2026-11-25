По данным Admitad, во время Black Friday и Cyber Monday 2025 доля покупок со смартфона выросла с 49% до 57% по сравнению с предыдущим сезоном. В анализе учтено более 2,3 млн. онлайн-заказов в партнерской сети компании. На телефоне удобно оформить покупку, но и там следует сравнить цену и условия перед оплатой.

Календарь Black Friday 2026: что и когда

6-30 ноября: Estro предлагает 15% скидки на новую зимнюю коллекцию.

Estro предлагает 15% скидки на новую зимнюю коллекцию. 16–29 ноября: Black Friday на VARUS.UA, скидки до 50% на выбранный ассортимент; у Telemart в эти даты продолжается кампания Black City.

Black Friday на VARUS.UA, скидки до 50% на выбранный ассортимент; у Telemart в эти даты продолжается кампания Black City. 23-30 ноября: Черная пятница в Фокстроте, скидки до 70%.

Черная пятница в Фокстроте, скидки до 70%. 27 ноября: Черная пятница. Estro анонсировал отдельное предложение при покупке двух товаров.

Техника: что проверить перед покупкой

Фокстрот с 23 по 30 ноября предлагает скидки до 70%, бесплатную доставку и оплату частями до 25 платежей. Сеть также заявляет кэшбек до 5% по картам monobank, ПриватБанку и ПУМБ, а также дополнительные 5% с картой Sense Mastercard. Условия каждого предложения и их сочетание следует проверить для конкретного товара.

Telemart заявляет о скидках до 40% на периферию и значительных скидках на ПК, ноутбуки и комплектующие. Если вы планируете обновить компьютер, сначала определите, для чего он вам нужен: для работы, обучения или игр. Тогда проще сравнивать цены на подходящие конфигурации, а не ориентироваться на наибольший процент на баннере.

Гардероб: когда промокод дает дополнительную выгоду

Украинский бренд женской одежды NASHA , шьющий коллекции на собственном производстве, предлагает дополнительные 15% по промокоду BF2026 на все товары, включая другие скидки. Среди моделей в подборке – платья Fancy, Jolie, Florence и Ingrid, спортивный костюм Elis, брюки, рубашка и юбка Runa, рубашка Helen, термолонгслив и термолосины Linea.

В Estro 15% скидки на новую зимнюю коллекцию действуют с 6 по 30 ноября. Предложения Black Friday и Киберпонедельника имеют отдельные условия. Перед оформлением проверьте, на какие товары они распространяются и действуют ли вместе с ценой, которую видите в корзине.

Продукты и товары для дома: что стоит купить заранее

В VARUS.UA Черная пятница продолжается с 16 по 29 ноября. Онлайн-супермаркет предлагает скидки до 50% на выбранные продукты, напитки, бытовую химию и другие товары с доставкой на дом. Слоган акции – "Впереди много вечеров вместе". Если вы заказываете онлайн, сравните цену привычной корзины и стоимость доставки.

Как проверить скидку и составить план покупок

1. Составьте список и запишите цены. Добавьте в избранное нужные модели или сделайте скриншоты цен. Сравните тот же товар и комплектацию. До 70% означает максимальную скидку на отдельные позиции, а не на весь ассортимент.

2. Сверьте покупки с датами. Акции VARUS.UA и Black City от Telemart завершаются 29 ноября, а акция Фокстрота продолжается до 30-го. Если цена уже вкладывается в бюджет, не обязательно ждать до 27 ноября.

3. Проверьте результат в корзине. Учтите доставку, возможные комиссии и условия кэшбека. По данным Admitad, в сезоне 2025 года более 38% покупателей воспользовались кэшбеком, а 11–12% - промокодами. Не рассчитывайте на обе выгоды, пока не проверите, суммируются ли они.