Чорна п'ятниця 2023: а ви готові до шопінгу?

Чорна п'ятниця цього року відбудеться 24 листопада. Це грандіозний світовий розпродаж, до якого приєднуються практично всі відомі мережі та бренди. Деякі люди скептично ставляться до цієї дати — вважають, що продавці напередодні розпродажу спеціально завищують ціни, щоб у дні акцій створити видимість знижок. Насправді Чорна п'ятниця в Україні — це реальна можливість заощадити кругленьку суму, просто потрібно знати, де робити покупки: наприклад, у таких великих інтернет — магазинах, як ROZETKA, де розпродаж уже почався. Сумлінні продавці не будуть штучно завищувати розцінки напередодні розпродажу. Знижки та акції для них — це чудова можливість привернути увагу до бренду і поповнити ряди постійних покупців.

Що можна купити в Чорну п'ятницю: складаємо список покупок

Щоб надмірно не захопитися шопінгом, витративши при цьому всі гроші з кредитки, краще попередньо скласти список потрібних речей. Враховуйте при цьому як найближчі цілі, так і довгострокові перспективи. Адже під час розпродажу можна купити і пуховик на найближчу зиму, і брендовий купальник для відпустки наступного літа — а ось що з цього пріоритетніше, подумайте заздалегідь.

Найкращі категорії товарів, що представлені на розпродажах Чорної п'ятниці в Україні:

Побутова техніка — велика і дрібна. Під час Чорної п'ятниці можна купити холодильник, пральну машину, мультиварку, блендер, пилосос, мікрохвильову піч, праску. Світовий розпродаж — це чудова нагода придбати пристрій, про який давно мріялося: наприклад, електрогриль або сушарку для фруктів. Кліматична техніка. Подумайте про найближчу зиму або далеке літо — купіть обігрівач або кондиціонер з хорошою знижкою. Крім того, можна підібрати вентилятор, іонізатор, зволожувач і багато інших девайсів для підтримки здорового мікроклімату в приміщенні. Електроніка та гаджети. Можливо, ви хочете оновити телевізор, смартфон, ноутбук, смарт — годинник. На розпродажі можна знайти нові моделі iPhone і бюджетні девайси Xiaomi. Меблі та текстиль. До Нового року можна змінити обстановку в будинку чи трохи його прикрасити. Знижки діятимуть на каркасні та безкаркасні меблі, а також різноманітні покривала, пледи, набори постільної білизни, килимки. Одяг. Всесвітньо відомі бренди не втрачають можливості привернути до себе увагу великими знижками. В останні осінні дні можна купити речі на будь — який сезон. Взуття. У Чорну п'ятницю можна взутися на всі сезони наперед. Не пропустіть можливість купити зимові чоботи, кросівки, кеди, сандалі від відомих марок. Дитячі товари. Знижки доступні на одяг, взуття, іграшки, предмети гігієни.

Підготовка до Різдва та Нового року

Наприкінці листопада багато хто вже замислюється про покупку подарунків. Чорна п'ятниця дає шанс заощадити на їх купівлі. Знижки на іграшки дозволяють купити подарунки під ялинку для дітей. Також можна продумати презенти для дорослих. Складіть списки подарунків і подивіться, на які з них діятимуть знижки наприкінці листопада. А якщо немає ідей щодо подарунків, то Чорна п'ятниця може стати для вас натхненням. Подивіться на акційні товари — можливо, серед них ви підшукаєте цікаві варіанти для презентів близьким людям.