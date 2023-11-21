Черная пятница 2023: а вы готовы к шоппингу?

Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Это грандиозная мировая распродажа, к которой присоединяются практически все известные сети и бренды. Некоторые люди скептически относятся к этой дате — считают, что продавцы в преддверии распродажи специально завышают цены, чтобы в дни акций создать видимость скидок. На самом деле Черная пятница в Украине — это реальная возможность сэкономить круглую сумму, просто нужно знать, где делать покупки: например, в таких крупных интернет-магазинах, как ROZETKA, где распродажа уже началась. Добросовестные продавцы не будут искусственно завышать расценки в преддверии распродажи. Скидки и акции для них — это отличная возможность привлечь внимание к бренду и пополнить ряды постоянных покупателей.

Что можно купить в Черную пятницу: составляем список покупок

Чтобы чрезмерно не увлечься шоппингом, потратив при этом все деньги с кредитки, лучше предварительно составить список нужных вещей. Учитывайте при этом как ближайшие цели, так и долгосрочные перспективы. Ведь во время распродажи можно купить и пуховик на ближайшую зиму, и брендовый купальник для отпуска будущим летом – а вот что из этого приоритетнее, подумайте заранее.

Лучшие категории товаров, которые представлены на распродажах Черной пятницы в Украине:

Бытовая техника — крупная и мелкая. Во время Черной пятницы можно купить холодильник, стиральную машину, мультиварку, блендер, пылесос, микроволновую печь, утюг. Мировая распродажа — это отличная возможность приобрести устройство, о котором давно мечталось: например, электрогриль или сушилку для фруктов. Климатическая техника. Подумайте о ближайшей зиме либо далеком лете — купите обогреватель или кондиционер с хорошей скидкой. Кроме того, можно подобрать вентилятор, ионизатор, увлажнитель и многие другие девайсы для поддержания здорового микроклимата в помещении. Электроника и гаджеты. Возможно, вы хотите обновить телевизор, смартфон, ноутбук, смарт-часы. На распродаже можно найти новые модели iPhone и бюджетные аппараты Xiaomi. Мебель и текстиль. К Новому году можно изменить обстановку в доме или немного его украсить. Скидки будут действовать на каркасную и бескаркасную мебель, а также разнообразные покрывала, пледы, наборы постельного белья, коврики. Одежда. Всемирно известные бренды не упускают возможности привлечь к себе внимание крупными скидками. В ноябрьские дни можно купить вещи на любой сезон. Обувь. В Черную пятницу можно обуться на все сезоны вперед. Не упустите возможность купить зимние сапоги, кроссовки, кеды, сандалии от известных марок. Детские товары. Скидки доступны на одежду, обувь, игрушки, предметы гигиены.

Подготовка к Рождеству и Новому году

В конце ноября многие уже задумываются о покупке подарков. Черная пятница дает шанс сэкономить на их покупке. Скидки на игрушки позволяют купить подарки под елку для детей. Также можно продумать презенты для взрослых. Составьте списки подарков и посмотрите, на какие из них будут действовать скидки в конце ноября. А если нет идей касательно подарков, то Черная пятница может стать для вас вдохновением. Посмотрите на акционные товары — возможно, среди них вы подыщете интересные варианты для презентов близким людям.