Черная пятница 2023: а вы готовы к шоппингу?

Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Это грандиозная мировая распродажа, к которой присоединяются практически все известные сети и бренды. Некоторые люди скептически относятся к этой дате — считают, что продавцы в преддверии распродажи специально завышают цены, чтобы в дни акций создать видимость скидок. На самом деле Черная пятница в Украине — это реальная возможность сэкономить круглую сумму, просто нужно знать, где делать покупки: например, в таких крупных интернет-магазинах, как ROZETKA, где распродажа уже началась. Добросовестные продавцы не будут искусственно завышать расценки в преддверии распродажи. Скидки и акции для них — это отличная возможность привлечь внимание к бренду и пополнить ряды постоянных покупателей.
Чтобы чрезмерно не увлечься шоппингом, потратив при этом все деньги с кредитки, лучше предварительно составить список нужных вещей. Учитывайте при этом как ближайшие цели, так и долгосрочные перспективы. Ведь во время распродажи можно купить и пуховик на ближайшую зиму, и брендовый купальник для отпуска будущим летом – а вот что из этого приоритетнее, подумайте заранее.
Лучшие категории товаров, которые представлены на распродажах Черной пятницы в Украине:
Бытовая техника — крупная и мелкая. Во время Черной пятницы можно купить холодильник, стиральную машину, мультиварку, блендер, пылесос, микроволновую печь, утюг. Мировая распродажа — это отличная возможность приобрести устройство, о котором давно мечталось: например, электрогриль или сушилку для фруктов.
Климатическая техника. Подумайте о ближайшей зиме либо далеком лете — купите обогреватель или кондиционер с хорошей скидкой. Кроме того, можно подобрать вентилятор, ионизатор, увлажнитель и многие другие девайсы для поддержания здорового микроклимата в помещении.
Электроника и гаджеты. Возможно, вы хотите обновить телевизор, смартфон, ноутбук, смарт-часы. На распродаже можно найти новые модели iPhone и бюджетные аппараты Xiaomi.
Мебель и текстиль. К Новому году можно изменить обстановку в доме или немного его украсить. Скидки будут действовать на каркасную и бескаркасную мебель, а также разнообразные покрывала, пледы, наборы постельного белья, коврики.
Одежда. Всемирно известные бренды не упускают возможности привлечь к себе внимание крупными скидками. В ноябрьские дни можно купить вещи на любой сезон.
Обувь. В Черную пятницу можно обуться на все сезоны вперед. Не упустите возможность купить зимние сапоги, кроссовки, кеды, сандалии от известных марок.
Детские товары. Скидки доступны на одежду, обувь, игрушки, предметы гигиены.
В конце ноября многие уже задумываются о покупке подарков. Черная пятница дает шанс сэкономить на их покупке. Скидки на игрушки позволяют купить подарки под елку для детей. Также можно продумать презенты для взрослых. Составьте списки подарков и посмотрите, на какие из них будут действовать скидки в конце ноября. А если нет идей касательно подарков, то Черная пятница может стать для вас вдохновением. Посмотрите на акционные товары — возможно, среди них вы подыщете интересные варианты для презентов близким людям.