Чорна ніч для Європи: "Інтер" та "Манчестер Сіті" сенсаційно вилетіли з Клубного чемпіонату світу

Ніч проти 1 липня принесла дві гучні несподіванки на Клубному чемпіонаті світу, що проходить на аренах США. Європейські гранди – міланський "Інтер" та англійський "Манчестер Сіті" не зуміли подолати перший раунд плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання .

Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу

"Інтер" – "Флуміненсе" – 0:2

Голи: Кано, 3, Еркулес, 90+3

"Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль" – 3:4 (додатковий час)

Голи: Сілва, 9, Холанд, 55, Фоден 104 – Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулібалі, 94

Еркулес добив Голіафа

"Інтер" та "Флуміненсе" підійшли до поєдинку непереможеними: італійці виграв групу E, тоді як бразильський гранд посів друге місце в групі F.

Вже на 3-й хвилині аргентинський нападник "Флуміненсе" Кано відкрив рахунок після обрізки де Врея та серії рикошетів у штрафному майданчику: м'яч пройшов поміж ніг голкіпера "Інтера" Зоммера.

Під кінець першого тайму бразильці вдруге відправили м'яч у сітку воріт "Інтера", але після перегляду ВАР взяття воріт скасували через офсайд.

У другому таймі італійці мали шанс відігратись, але на 69-й хвилині той же де Врей з кількох метрів пробив повз ворота після скидки Мартінеса. А вже в компенсований час Еркулес реалізував помилку оборони міланців і встановив остаточний рахунок – 2:0 на користь "Флуміненсе".

Як Індзагі здолав Гвардіолу

А от колишній наставник "нерадзурі" Сімоне Індзагі продовжує виступи на Мундіалі. Зі своїм новим клубом – аравійським "Аль-Хілялем" він створив одну з найгучніших сенсацій, здолавши зірковий "Манчестер Сіті".

Суперники також не знали гіркоти поразок на груповій стадії. "Сіті" впевнено виграв групу G, набравши 9 очок, а "Аль-Хіляль" посів друге місце у квартеті H після мадридського "Реала".

Вже на 9-й хвилині португалець Сілва вивів підопічних Хосепа Гвардіоли уперед, реалізувавши момент після позиційної атаки. До перерви англійці володіли ініціативою, але не зуміли подвоїти рахунок.

На старті другого тайму своє слово сказали бразильські легіонери аравійської команди. Спочатку Леонардо зрівняв рахунок – 1:1, а ще за кілька хвилин Малком вперше вивів "Аль-Хіляль" уперед. Проте реакція "містян" була миттєвою: Холанд відновив паритет на 55-й хвилині – 2:2.

Основні 90 хвилин переможця не виявили і матч перейшов у додатковий час. На 94-й хвилині сенегальський захисник Кулібалі ударом головою після кутового знову вивів аравійців уперед – 2:3. Однак Фоден швидко зрівняв рахунок – 3:3.

Та останнє слово знову залишилося за "Аль-Хілялем". На 112-й хвилині Леонардо скористався помилкою співвітчизника Едерсона і оформив переможний м'яч у порожні ворота – 3:4.

"Аль-Хіляль" вийшов до 1/4 фіналу, де зустрінеться з "Флуміненсе". Матч пройде у п'ятницю, 4 липня в місті Орландо.