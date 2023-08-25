Чому ЗСУ не можуть обійти лінії оборони росіян на півдні: думка експертів

За його словами, якби наші захисники мали можливість обійти ворожі лінії оборони, то нею б скористалися. Наприклад, бійці могли б провести флангову операцію на лівобережжі Херсонської області, де у ворога можуть бути не такі сильні укріплення.

"Хоча зараз наші сили пробують це робити, ворог чинить опір, тому, швидше за все, лінії оборони скрізь на півдні приблизно однакові", - заявив Мусієнко.

У свою чергу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі нашому виданню розповів, що при виборі шляху наступу наших військових цікавить не стільки щільність російської оборони, скільки напрями, по яких можна просуватися вперед.

"Якщо десь не така щільна оборона, але там поля, ліси та болота, то наступати буде набагато складніше, ніж через насичену оборону, але з логістичним потенціалом. Важливу роль також відіграють такі моменти, як наявність панівних висот, географічні та ландшафтні особливості", - уточнив Коваленко.

Прорив лінії оборони росіян на півдні

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що українські військові, ймовірно, прорвали першу лінію оборони росіян на півдні під час контрнаступу.

При цьому в Інституті вивчення війни стверджують, що ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони росіян на Запорізькому напрямку.

Більш детально про російську оборону на півдні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.