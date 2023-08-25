Почему ВСУ не могут обойти линии обороны россиян на юге: мнение экспертов

Украинские военные не смогут обойти укрепления российских оккупантов на юге, поскольку там все линии обороны выстроены примерно на одном уровне.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По его словам, если бы у наших защитников была возможность обойти вражеские линии обороны, то ею бы воспользовались. К примеру, бойцы могли бы провести фланговую операцию на левобережье Херсонской области, где у врага могут быть не такие сильные укрепления.
“Хотя сейчас наши силы пробуют это делать, враг сопротивляется, поэтому, скорее всего, линии обороны везде на юге примерно одинаковые", - заявил Мусиенко.
В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии нашему изданию рассказал, что при выборе пути наступления наших военных интересует не столько плотность российской обороны, сколько направления, по которым можно продвигаться вперед.
"Если где-то не столь плотная оборона, но там поля, леса и болота, то наступать будет гораздо сложнее, чем через насыщенную оборону, но с логистическим потенциалом. Важную роль также играют такие моменты, как наличие господствующих высот, географические и ландшафтные особенности", - уточнил Коваленко.
Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что украинские военные, вероятно, прорвали первую линию обороны россиян на юге в ходе контрнаступления.
При этом в Институте изучения войны утверждают, что ВСУ приблизились ко второй линии обороны россиян на Запорожском направлении.
Более детально о российской обороне на юге можете узнать в материале РБК-Украина.
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