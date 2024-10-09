Чому злодії полюють за каталізаторами автомобілів: розкриваємо усі секрети

Випадки нечасті, але вражаючі: з запаркованої у віддаленому районі машини вночі вкрали… каталізатор. Як таке може бути і куди можна застосувати по-варварськи вирізаний вузол?

Час від часу автомобільне співтовариство буває вражене історіями про вирізаний просто на вулиці каталізатор. Або про биту заморську машину, яка дорогою через океан позбулася не магнітоли і не запаски, а того ж таки каталізатора. Хто врешті решт полює на ці невиразні деталі вихлопу?

Звідки в авто благородні метали

Уявіть собі, нинішні авто дорожчають не тільки через надмірну кількість механічних та електронних систем, а й через наявність в них благородних металів. Причому в деяких випадках – у цілком товарній кількості. В тому сенсі, що деякі деталі у вас охоче викуплять на пункті прийому.

Мабуть, варто нагадати, що каталізатор вихлопної системи – а точніше, каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів – містить у собі благородні метали платинової групи. І в першу чергу це найдорожчий з металів – платина, а на додачу ще паладій та трошки родію. При тому що всі їх з машини можна витягнути, бо спеціальні переробні підприємства вміють видобувати благородний метал для повторної переробки.

Щоправда, є складність: платина та метали-платиноїди знаходяться в каталізаторі у вигляді тонкого шару, напиленого на керамічні пористі стільники. Тому що конструкція нейтралізатора так і задумана – щоб площа контакту відпрацьованих газів з металом-каталізатором була максимально великою. Відтак, зібрати розпорошену платину із 20 тисяч кв. метрів внутрішньої поверхні стільників не так вже й просто. Сучасним алхімікам доводиться ополіскувати кераміку кислотами, акуратно підігрівати, гальванізувати, подрібнювати… Проте, це проблема не крадія, а тих людей, які в нього ваш каталізатор викупили.

Скільки коштує старий каталізатор

А за скільки можна продати автомобільний каталізатор, який, скажімо, п’ять-сім років відпрацював на автомобілі? Для визначення кількісті платиноїдів фахівці використовують так званий РФ-спектрометр, або рентгенофлуоресцентний аналізатор. Щоправда, перед тим їм доводиться розпилювати корпус, витягувати його керамічну серцевину і подрібнювати її мало не на порох. І тільки після того, зіставивши показання спектрометра та вагу перемеленої начинки, приймач може проголосити ціну "покупки" драгметалу.

Але найчастіше різного роду кримінальні елементи не чекають інструментальних замірів цінності вкраденого каталізатора, а швидко отримують якусь невелику і фіксовану суму та забираються геть. При тому що при коректній оцінці за середнього розміру каталізатор можна отримати порядку 80 – 100 доларів.

Характерний момент: у пункті прийому вам можуть сказати, що при оцінці враховано поточні котирування дорогоцінних металів на світових біржах. І така заява може бути правдою, адже ціна платини часто зазнає значних коливань. Скажімо, залежно від ситуації на біржі одна унція цього благородного металу може коштувати від кількох сотень доларів до півтори тисячі доларів. При тому що вміст чистої платини (або інших металів цієї групи) становить десяті та соті частки відсотка від загальної маси начинки каталізатора. Але сумарно цифра виходить непогана і злочинці спокушуються нашими каталізаторами.

Коротко

Не думаємо, що крадіжки каталітичних нейтралізаторів просто з машин на вулиці стануть масовим явищем. Адже така злочинна операція потребує дотримання багатьох умов. Слюсарні навички, технічні знання, інструмент, нюанси парковки, точка збуту – у кожному пункті крадійського успіху є по кілька тонкощів, які піднімають вуличну крадіжку на рівень настільки високий, що її рентабельність стає сумнівною. А от для власника машини здати стару відпрацьовану "екологію" на переробку буде максимально раціональним кроком. Тим більше що отримані за цінний брухт гроші можна буде витратити на покупку нового каталізатора, відмовлятись від якого на користь "обманки" з емулятором ми б не радили.