Почему воры охотятся за катализаторами автомобилей: раскрываем все секреты

Случаи нечастые, но поразительные: из запаркованной в отдаленном районе машины ночью украли... катализатор. Как такое может быть и куда можно применить по-варварски вырезанный узел?

Время от времени автомобильное сообщество поражается историями о вырезанном прямо на улице катализаторе. Или о битой заморской машине, которая по дороге через океан лишилась не магнитолы и не запаски, а того же катализатора. Кто в конце концов охотится на эти невнятные детали выхлопа?

Откуда в автомобиле благородные металлы

Представьте себе, нынешние автомобили дорожают не только из-за чрезмерного количества механических и электронных систем, но и из-за наличия в них благородных металлов. Причем в некоторых случаях – в полностью товарном количестве. В том смысле, что некоторые детали у вас с удовольствием выкупят на пункте приема.

Пожалуй, стоит напомнить, что катализатор выхлопной системы – вернее, каталитический нейтрализатор отработавших газов – включает в себя благородные металлы платиновой группы. И в первую очередь это самый дорогой из металлов – платина, а вдобавок еще палладий и немного родия. При том, что все их из машины можно вытащить, потому что специальные перерабатывающие предприятия умеют добывать благородный металл для повторной переработки.

Правда, есть сложность: платина и металлы-платиноиды находятся в катализаторе в виде тонкого слоя, напыленного на пористые керамические соты. Потому что конструкция нейтрализатора так и задумана – чтобы площадь контакта отходящего газа с металлом-катализатором была максимально большой. Следовательно, собрать распыленную платину из 20 тысяч кв. метров внутренней поверхности сотов не так уж просто. Современным алхимикам приходится ополаскивать керамику кислотами, аккуратно подогревать, гальванизировать, измельчать… Однако это проблема не вора, а тех людей, которые у него ваш катализатор выкупили.

Сколько стоит старый катализатор

А за сколько можно продать автомобильный катализатор, который, скажем, пять-семь лет отработал на автомобиле? Для определения количества платиноидов специалисты используют так называемый РФ-спектрометр, или рентгенофлуоресцентный анализатор. Правда, перед тем им приходится распиливать корпус, вытаскивать его керамическую сердцевину и измельчать ее чуть ли не в прах. И только после того, сопоставив показания спектрометра и вес перемолотой начинки, приемник может провозгласить цену "покупки" дорогостоящего металла.

Но чаще разного рода криминальные элементы не ждут инструментальных замеров ценности украденного катализатора, а быстро получают какую-то небольшую и фиксированную сумму и убираются прочь. При том, что при корректной оценке при среднем размере катализатор можно получить порядка 80 – 100 долларов.

Характерный момент: в пункте приема вам могут сказать, что при оценке учтены текущие котировки драгоценных металлов на мировых биржах. И такое заявление может быть правдой, ведь цена платины часто испытывает значительные колебания. Скажем, в зависимости от ситуации на бирже одна унция этого благородного металла может стоить от нескольких сот долларов до полутора тысяч долларов. При том, что содержание чистой платины (или других металлов этой группы) составляет десятые и сотые доли процента от общей массы начинки катализатора. Но суммарно цифра получается неплохая и преступники соблазняются нашими катализаторами.

Кратко

Не думаем, что кражи каталитических нейтрализаторов прямо из машин на улице станут массовым явлением. Ведь подобная преступная операция требует соблюдения многих условий. Слесарные навыки, технические знания, инструмент, нюансы парковки, точка сбыта – в каждом пункте воровского успеха есть несколько тонкостей, которые поднимают уличную кражу на уровень настолько высок, что ее рентабельность становится сомнительной. А вот для владельца машины сдать подержанную отработанную "экологию" на переработку будет максимально рациональным шагом. Тем более что полученные за ценный лом деньги можно будет потратить на покупку нового катализатора, отказываться от которого в пользу обманки с эмулятором мы бы не советовали.