Чому жителів Олешок евакуювали через Крим, РФ і Білорусь: пояснення Лубінця

Логістичний маршрут евакуації

Лубінець розкрив деталі логістичного маршруту евакуації з Олешок.

"Я виїхав з Києва 29 жовтня разом з українською делегацією та двома американськими журналістами, які заздалегідь приїхали. Ми домовилися повернутися у такому ж складі".

Маршрут пролягав через Гомель, Анапу, тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.

"Увечері 29 жовтня у Сімферополі відбулася техічна зустріч. Обговорювали формування колони, інші деталі. Вже о третій ночі їхали до Олешок, щоб сформувати колону для евакуації. Там ми були до 14.00 31 жовтня і поїхали у зворотньому напрямку, забравши усіх, хто хотів виїхати", - каже Лубінець.

Експертиза Сил оборони України

Лубінець відповів на запитання, чому обрали саме такий довгий маршрут, а не "перепливли через Дніпро до Херсона".

"Спочатку я зібрав інформацію від ЗСУ, тут окремо подяка Головнокомандувачу Михайлу Драпатому, і Силам оборони за надання своїх екпертиз", - уточнив омбудсмен.

За слови Лубінця, ніхто ніколи не пропонував підтримувати пропозицію щодо розмінування і евакуації з Олешок до Херсона, бо це є лінією фронту.

"Військові на це точно не погодилися б, бо не зробили нічого б, що послабило оборону України. Тому цей маршрут ніколи не розглядався", - каже він.

Окремі експертизи маршруту були зроблені ГУР та СБУ, зазначив Лубінець. Також враховувалися дані від тих людей, що самостійно евакуювалися з Олешок і могли надати свою інформацію, як краще їхати та на що звертати увагу.

Фільтрації не було

Лубінець запевнив, що фільтрації росіянами евакуйованих олешківців не було.

"Я це окремо наголошу. У нас були випадки, коли у наших громадян не було жодних документів. Зараз всі документи виготовляються, є повний супровід, все буде зроблено", - каже омбудсмен.