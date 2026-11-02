Чому жителів Олешок евакуювали через Крим, РФ і Білорусь: пояснення Лубінця

Евакуація напряму з Олешок до Херсона водним шляхом була неможлива. Відповідну експертизу зробили Сили оборони України.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець під час пресконференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Лубінець розкрив деталі логістичного маршруту евакуації з Олешок.
"Я виїхав з Києва 29 жовтня разом з українською делегацією та двома американськими журналістами, які заздалегідь приїхали. Ми домовилися повернутися у такому ж складі".
Маршрут пролягав через Гомель, Анапу, тимчасово окуповані Крим та Херсонщину.
"Увечері 29 жовтня у Сімферополі відбулася техічна зустріч. Обговорювали формування колони, інші деталі. Вже о третій ночі їхали до Олешок, щоб сформувати колону для евакуації. Там ми були до 14.00 31 жовтня і поїхали у зворотньому напрямку, забравши усіх, хто хотів виїхати", - каже Лубінець.
Лубінець відповів на запитання, чому обрали саме такий довгий маршрут, а не "перепливли через Дніпро до Херсона".
"Спочатку я зібрав інформацію від ЗСУ, тут окремо подяка Головнокомандувачу Михайлу Драпатому, і Силам оборони за надання своїх екпертиз", - уточнив омбудсмен.
За слови Лубінця, ніхто ніколи не пропонував підтримувати пропозицію щодо розмінування і евакуації з Олешок до Херсона, бо це є лінією фронту.
"Військові на це точно не погодилися б, бо не зробили нічого б, що послабило оборону України. Тому цей маршрут ніколи не розглядався", - каже він.
Окремі експертизи маршруту були зроблені ГУР та СБУ, зазначив Лубінець. Також враховувалися дані від тих людей, що самостійно евакуювалися з Олешок і могли надати свою інформацію, як краще їхати та на що звертати увагу.
Лубінець запевнив, що фільтрації росіянами евакуйованих олешківців не було.
"Я це окремо наголошу. У нас були випадки, коли у наших громадян не було жодних документів. Зараз всі документи виготовляються, є повний супровід, все буде зроблено", - каже омбудсмен.
Раніше РБК-Україна писало, що російська техніка із червоними хрестами використовувалася для розмінування Олешок під час тимчасового перемир'я, заявив Лубінець.
Крім того, зі слів омбудсмена, під час перемир'я в Олешках з міського моргу вивезли тіла загиблих військових і цивільних.