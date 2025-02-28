Чому Зеленський посварився з Трампом: повне відео

Чому сталася суперечка: відео

Суперечка виникла в Овальному кабінеті під час спілкування делегацій США та України з журналістами.

Коли віцепрезидент США Джей Ді Венс запропонував дати шанс дипломатії для врегулювання війни між Україною та Росією, Володимир Зеленський відповів, що дипломатія з Росією з 2014 року не спрацювала, і наголосив на необхідності рішучих дій для зупинки російської агресії.

"Путін окупував велику територію нашої країни. Він окупував Крим у 2014 році. Він від 14 року окуповував території. Ніхто його не зупиняв. Я навіть підписав угоду з ним, і Меркель та Макрон підтвердили, що буде припинення вогню і ніхто далі не піде. А Путін зірвав цю угоду. Про яку дипломатію ви говорите? Яка тут може бути дипломатія?" - заявив Зеленський.

На це Трамп відповів, що "Путін міг порушувати умови з Бушем, Байденом, Обамою, але не з ним".

Лідер Штатів додав, що Україна "не має сильних карт" для ведення переговорів про "завершення" війни з Росією. Зеленський відповів, що він "приїхав у США не грати в карти".

Крім того, під час зустрічі Трамп заявив, що він виступає як посередник між Україною та Росією, хоче вирішити конфлікт і не підтримує жодну зі сторін явно.

"Я думаю, важливо, щоб американський народ бачив, що відбувається. Ви повинні бути вдячними", - сказав Зеленському Трамп. "У вас закінчуються солдати, а ви кажете нам: "Я не хочу припинення вогню, я не хочу припинення вогню...", - продовжив президент США.

Дональд Трамп також у різкій формі заявив про те, що світ стоїть на межі Третьої світової та без допомоги США Україна "не вистояла б і 2 тижні" після вторгнення РФ.

За словами лідера США, якщо Зеленському надійде можливість домовитися про припинення вогню, її потрібно буде використати.

"Чи можете ви виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду. Або ви виходите з угоди. Я розумію, що буде тяжко, буде сутужно. Але ви не маєте на руках козирів. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте. Це не дуже добре. Це не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп Зеленському.

Зеленський залишив Білий дім після суперечки

На цьому спілкування сторін завершилося і делегації пішли на перемовини за закритими дверима.

Невдовзі стало відомо, що президент України достроково залишив Білий дім. Підсумкову конференцію Трампа і Зеленського було скасовано.

Лідер Білого дому Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social виступив із заявою, що Володимир Зеленський, на його думку, не хоче миру, а також проявляв неповагу в Овальному кабінеті.

"У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він проявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - написав Трамп.