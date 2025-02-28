Почему Зеленский повздорил с Трампом: полное видео

Почему произошла ссора: видео

Спор возник в Овальном кабинете во время общения делегаций США и Украины с журналистами.

Когда вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил дать шанс дипломатии для урегулирования войны между Украиной и Россией, Владимир Зеленский ответил, что дипломатия с Россией с 2014 года не сработала, и отметил необходимость решительных действий для остановки российской агрессии.

"Путин оккупировал большую территорию нашей страны. Он оккупировал Крым в 2014 году. Он с 14 года оккупировал территории. Никто его не останавливал. Я даже подписал соглашение с ним, и Меркель и Макрон подтвердили, что будет прекращение огня и никто дальше не пойдет. А Путин сорвал это соглашение.О какой дипломатии вы говорите? Какая здесь может быть дипломатия?, – заявил Зеленский.

На это Трамп ответил, что "Путин мог нарушать условия с Бушем, Байденом, Обамой, но не с ним".

Лидер Штатов добавил, что Украина "не имеет сильных карт" для ведения переговоров о "завершении" войны с Россией. Зеленский ответил, что он "приехал в США не играть в карты".

Кроме того, во время встречи Трамп заявил, что выступает в качестве посредника между Украиной и Россией, хочет разрешить конфликт и не поддерживает ни одну из сторон явно.

"Я думаю, важно, чтобы американский народ видел, что происходит. Вы должны быть благодарны", – сказал Зеленскому Трамп. "У вас заканчиваются солдаты, а вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня...", – продолжил президент США.

Дональд Трамп также в резкой форме заявил о том, что мир стоит на грани Третьей мировой и без помощи США Украина "не выстояла бы и 2 недели" после вторжения РФ.

По словам лидера США, если Зеленскому поступит возможность договориться о прекращении огня, ее нужно будет использовать.

"Можете ли вы выступать с позиции силы без США? Ваши люди храбрецы. Или мы заключаем это соглашение. Или вы выходите из соглашения. Я понимаю, что будет тяжело, будет трудно. Но вы не имеете на руках козырей. Когда мы подпишем соглашение, вы будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны", – сказал Трамп Зеленскому.

Зеленский покинул Белый дом после спора

На этом общение сторон завершилось и делегации пошли на переговоры за закрытыми дверями.

Вскоре стало известно, что президент Украины досрочно покинул Белый дом. Итоговая конференция Трампа и Зеленского была отменена.

Лидер Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выступил с заявлением, что Владимир Зеленский, по его мнению, не хочет мира, а также проявлял неуважение в Овальном кабинете.

"У нас сегодня была очень содержательная встреча в Белом доме. Я понял, что Зеленский не готов к миру, если к нему привлечены США, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. Он проявил неуважение к США в Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет", – написал Трамп.