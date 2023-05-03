Чому засновник Binance став фінансовим титаном? Лікбез від аналітиків TU

Засновник Binance Чанпен Чжао був включений до списку “25 фінансових титанів” за версією Bloomberg. Статки Чанпена оцінюються в $28,2 млрд, проте сам Чжао стверджує, що ці цифри помилкові.

Сьогодні компанія Бінанс відома кожному трейдеру у світі. Крім того, більшість тих, хто прийшов на крипторинок після 2018 року, починали саме з цієї біржі. Про те, що таке Binance і як працювати з біржею, розповіли фінансові аналітики Traders Union у новому огляді.

За даними Bloomberg, річний прибуток Бінанс перевищує $12 млрд. Журналісти також розповіли історію про те, як Чанпен захопився криптовалютою. Це сталося завдяки підприємцю Боббі Лі, з яким він грав у покер у Шанхаї. До заснування свого головного проєкту, Binance, Чжао був співробітником Bloomberg Tradebook, а пізніше приєднався до платформи Fusion Systems, що спеціалізується на торгових системах.

Втім, титул "Фінансового титана", щедро наданий йому виданням, Чжао поспішив спростувати. У своєму акаунті в Twitter Чанпен Чжао заявив, що всі цифри є невірними, і у нього далеко не так багато грошей. “Усі цифри не вірні. У мене й близько нема стільки. Не знаю, навіщо вони це роблять”, — написав Чанпен Чжао.

Спростувати рішення Блумберг поспішив і криптожурналіст Колін Ву. Він вважає, що дані можуть бути недостовірними, оскільки Binance тримає у секреті свої фінансові показники, зокрема й частку Чжао.

Біржа Binance у рейтингу найкращих платформ для торгівлі криптовалютою

Незалежно від того, чи є засновник Binance насправді фінансовим титаном, популярності цій криптобіржі не займати. Вже в перший рік свого існування, з 2018-го по 2019-й, Бінанс зайняла перше місце у світовому рейтингу бірж на CoinMarketCap за обсягами торгів та кількістю активних і нових користувачів.

Це надійна біржа з добре розвиненою функціональністю, що гарантує безпеку клієнтських засобів. Вона знаходиться на четвертому місці у рейтингу, опублікованому на сайті Traders Union. Рейтинг призначений для тих трейдерів, які перебувають у пошуку надійної платформи для зберігання, обміну та торгівлі своїми криптовалютами. Перші 3 позиції у рейтингу зайняли такі біржі:

Bybit. Репутація Bybit — одна з найкращих на ринку. Клієнти отримують можливість торгувати більш ніж сотнею криптовалют. Кошти трейдерів та інвесторів захищені сучасною системою безпеки. Є вигідні бонусні та реферальні програми, а також кредитне плече до 1:100.

KuCoin. Найлояльніша до новачків біржа з великою кількістю безкоштовних навчальних матеріалів. Можна торгувати десятками популярних криптовалют, в тому числі такими топовими монети, як Біткоін, Ефіріум та Тезер. Біржа надає власний торговельний термінал, в який інтегровано базову аналітику, індикатори та графіки.

OKEX (OKX). Трейдери можуть торгувати більш ніж 400 парами, у тому числі з фіатом. Пропонуються різноманітні способи поповнення та виведення коштів. Є спотова та маржинальна торгівля, ф'ючерси, безстрокові свопи, опціони, DEX. Також доступні чотири інвестиційні рішення з гнучкими періодами.

Більш розгорнутий рейтинг із докладними оглядами та досьє, а також відгуками на кожну криптобіржу опублікований на офіційному сайті Traders Union. Рейтинги постійно оновлюються, щоб кожен трейдер мав актуальну інформацію про біржі криптовалют та фінансові ринки в цілому.