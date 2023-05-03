Почему основатель Binance стал финансовым титаном? Ликбез от аналитиков TU

Основатель Binance Чанпэн Чжао был включен в список “25 финансовых титанов” по версии издания Bloomberg. Состояние Чанпэна оценивается в $28,2 млрд, однако сам Чжао утверждает, что эти цифры ложны.

Сегодня компания Бинанс известна каждому трейдеру в мире. Кроме того, большинство тех, кто пришел на крипторынок после 2018 года, начинали именно с этой биржи. О том, что такое Binance и как работать с биржей, рассказали финансовые аналитики Traders Union в новом обзоре.

По данным Bloomberg, годовой доход Бинанс превышает $12 млрд. Журналисты также рассказали историю о том, как Чанпэн увлекся криптовалютой. Это случилось благодаря предпринимателю Бобби Ли, с которым он играл в покер в Шанхае. До основания своего главного проекта, Binance, Чжао был сотрудником Bloomberg Tradebook, а позднее присоединился к специализирующейся на торговых системах платформе Fusion Systems.

Впрочем, титул “Финансового титана”, щедро предоставленный ему изданием, Чжао поспешил опровергнуть. В своем аккаунте в Twitter Чанпэн Чжао заявил, что все цифры неверные, и у него далеко не так много денег. “Все цифры не верны. У меня и близко нет столько. Не знаю, зачем они это делают”, — написал Чанпэн Чжао.

Опровергнуть решение Блумберг поспешил и криптожурналист Колин Ву. Он считает, что данные могут быть недостоверны, поскольку Binance держит в секрете свои финансовые показатели, в том числе и долю Чжао.

Биржа Binance в рейтинге лучших платформ для торговли криптовалютой

Независимо от того, является ли основатель Binance в действительности финансовым титаном, популярности этой криптобирже не занимать. Уже в первый год своего существования, с 2018-го по 2019-й, Бинанс вышла на первое место в мировом рейтинге бирж на CoinMarketCap по объемам торгов и количеству активных и новых пользователей.

Это надежная биржа с хорошо развитой функциональностью, гарантирующая безопасность клиентских средств. Она находится на четвертом месте в рейтинге, опубликованном на сайте Traders Union. Рейтинг предназначен для тех трейдеров, которые находятся в поиске надежной платформы для хранения, обмена и торговли своими криптовалютами. Топ-3 позиции в рейтинге заняли такие биржи:

Bybit. Репутация Bybit — одна из лучших на рынке. Клиенты получают возможность торговать более чем сотней криптовалют. Средства трейдеров и инвесторов защищены современной системой безопасности. Есть выгодные бонусные и реферальные программы, а также кредитное плечо до 1:100.

KuCoin. Самая лояльная к новичкам биржа с большим количеством бесплатных обучающих материалов. Можно торговать десятками популярных криптовалют, включая такие топовые монеты, как Биткоин, Эфириум и Тезер. Биржа предоставляет собственный торговый терминал, в который интегрирована базовая аналитика, индикаторы и графики.

Okex (OKX). Трейдеры могут торговать более чем 400 парами, включая варианты с фиатом. Предлагается разнообразие способов пополнения и вывода средств. Есть спотовая и маржинальная торговля, фьючерсы, бессрочные свопы, опционы, DEX. Также доступно четыре инвестиционных решения с гибкими периодами.

Более развернутый рейтинг с подробными обзорами и досье, а также отзывами на каждую криптобиржу опубликован на официальном сайте Traders Union. Рейтинги постоянно обновляются, чтобы каждый трейдер располагал актуальной информацией о биржах криптовалют и финансовых рынках в целом.