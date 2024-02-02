Чому Залужного називають "залізний генерал" і що про нього говорили союзники

Після повномасштабного вторгнення РФ про Валерія Залужного заговорили в усьому світі. Головнокомандувач ЗСУ став уособленням мужності та стійкості українського народу, а у світових ЗМІ його назвали "залізним генералом".

Докладніше про те, що говорили союзники та західні ЗМІ про головкома ЗСУ – на РБК-Україна нижче.

Чому Залужний "залізний генерал"

Валерія Залужного вперше назвали "залізним генералом" у квітні 2022 року. Після розгрому окупантів у Київській області в американському виданні Politico вийшов матеріал під назвою "Залізний генерал" України – герой, але не зірка".

У ньому йшлося про те, що "командувач стане легендарною фігурою в історії України, адже успіхи української армії здивували весь світ".

"Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО. ЗСУ вдалося змінити авторитарну сутність, сформовану радянською військовою підготовкою", – писало Politico.

Звання "залізного генерала" стало популярним, але не тільки через співзвучність з прізвищем Залужного українською мовою, а й через принциповість головкома і незламність у протистоянні Росії.

Представник нового покоління українських лідерів

Восени 2022 року Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time. Його портрет був лаконічно підписаний: "Генерал". А у статті про нього йшлося, що українська армія навряд чи досягла б таких успіхів без свого командувача.

Фото: обкладинка журналу Time із Валерієм Залужним (twitter.com/TIME)

Автори матеріалу висловили думку, що коли писатиметься історія війни в Україні, Залужний буде помітною фігурою у ній.

"Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він був серед нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та вміла тактика ведення бою на ранніх етапах війни допомогли країні відбити натиск росіян", – було сказано у статті Time.

Людина, яка стоїть за успіхами на полі бою

Британське видання Financial Times також присвятило статтю Головком ЗСУ. І в ній Залужного назвали "залізним генералом".

У листопаді 2022 на FT вийшов матеріал із заголовком: "Ми б'ємо їх з рогаток: український "залізний генерал" демонструє характер".

Автори зазначають, що саме неординарні рішення генерала Залужного щодо ведення бойових дій, допомогли Україні переламати перебіг розв'язаної РФ повномасштабної війни на свою користь.

"За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом". Вміння Залужного адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, було продемонстровано також на Харківщині", – йдеться у статті.

Йдеться про ситуацію в Харківській області, коли ЗСУ скористалися моментом і вчинили блискавичний контрудар, який змусив російських солдатів поспішно втекти, залишаючи військову техніку і навіть особисті речі.

Також Financial Times писало, що "Залужний не виставляє успіхи на полі бою тільки як власну заслугу, не забуває у своїх соцмережах дякувати товаришам по службі, рядовим військовим і цивільним".

Фото: Залужного називають "залізним генералом" (Getty Images)

"Військовий розум, який потрібен країні"

Ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі до своєї відставки минулого року провів багато годин переговорів з Валерієм Залужним і неодноразово відзначав професіоналізм українського генерала.

Як писало The Washington Post, напружені відносини американського воєначальника з Головнокомандувачем ЗСУ на початку їхньої співпраці пізніше перетворилися на дружні.

Міллі був здивований і захоплений, коли напередодні повномасштабного вторгнення він запитав Залужного, чи залишиться його родина в Україні, якщо почнеться війна, а головком відповів, що його дружина і діти залишаться в Києві.

"Тоді я сказав: "Вау". Ці хлопці – серйозні хлопці. А він для мене просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни", – наводить слова Марка Міллі WP.

За словами Міллі, "Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібен його країні".

"Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися на полі бою проти росіян", – висловив свою думку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США для журналу Time.