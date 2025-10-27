Чому ввели графіки відключень світла і скільки вони діятимуть: відповідь "Укеренерго"

За його словами, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Адже в "Укренерго" не розраховували, що споживання буде вище через досить хмарну погоду на території України.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло”, — пояснив Зайченко.

Він уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній - із 15:00 до 19:00.

"Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав глава “Укренерго”.