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Чому волонтери не зможуть замінити державу: пояснення Притули

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Київ, Середа 09 листопада 2022 10:00
Чому волонтери не зможуть замінити державу: пояснення Притули Фото: волонтер Сергій Притула (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Волонтерський рух має чимало переваг над державним апаратом, але не може його замінити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів волонтер Сергій Притула.

Наприклад, на його думку, майбутня зима буде дуже важкою, тому не варто переоцінювати можливості волонтерського руху, зокрема щодо підтримки населення в зимові місяці.

"Будь-які волонтерські ініціативи - це приправа до основної страви - держбюджету. Як би ми не намагалися, у нас є свої плюси як у волонтерського середовища, гнучкість, логістика, оперативність, менше бюрократії. Але якщо зібрати бюджети всіх волонтерських організацій, я не знаю, чи це буде 5 відсотків від того, що держава витрачає на утримання армії", - зазначив Притула.

За його словами, Фонд Притули взимку готується надавати більше допомоги українцям, які знаходяться на прифронтових територіях, зруйнованих війною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало рекомендації про те, як не замерзнути вдома без опалення.

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