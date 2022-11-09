Чому волонтери не зможуть замінити державу: пояснення Притули

Волонтерський рух має чимало переваг над державним апаратом, але не може його замінити.

Наприклад, на його думку, майбутня зима буде дуже важкою, тому не варто переоцінювати можливості волонтерського руху, зокрема щодо підтримки населення в зимові місяці.

"Будь-які волонтерські ініціативи - це приправа до основної страви - держбюджету. Як би ми не намагалися, у нас є свої плюси як у волонтерського середовища, гнучкість, логістика, оперативність, менше бюрократії. Але якщо зібрати бюджети всіх волонтерських організацій, я не знаю, чи це буде 5 відсотків від того, що держава витрачає на утримання армії", - зазначив Притула.

За його словами, Фонд Притули взимку готується надавати більше допомоги українцям, які знаходяться на прифронтових територіях, зруйнованих війною.