Чому волонтери не зможуть замінити державу: пояснення Притули
Волонтерський рух має чимало переваг над державним апаратом, але не може його замінити.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів волонтер Сергій Притула.
Наприклад, на його думку, майбутня зима буде дуже важкою, тому не варто переоцінювати можливості волонтерського руху, зокрема щодо підтримки населення в зимові місяці.
"Будь-які волонтерські ініціативи - це приправа до основної страви - держбюджету. Як би ми не намагалися, у нас є свої плюси як у волонтерського середовища, гнучкість, логістика, оперативність, менше бюрократії. Але якщо зібрати бюджети всіх волонтерських організацій, я не знаю, чи це буде 5 відсотків від того, що держава витрачає на утримання армії", - зазначив Притула.
За його словами, Фонд Притули взимку готується надавати більше допомоги українцям, які знаходяться на прифронтових територіях, зруйнованих війною.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало рекомендації про те, як не замерзнути вдома без опалення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.