Почему волонтеры не смогут заменить государство: объяснение Притулы
Волонтерское движение имеет немало преимуществ над государственным аппаратом, но не может его заменить.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал волонтер Сергей Притула.
Например, по его мнению, предстоящая зима будет очень тяжелой, поэтому не стоит переоценивать возможности волонтерского движения, в частности, в вопросе поддержки населения в зимние месяцы.
"Любые волонтерские инициативы - это приправа к основному блюду - госбюджету. Как бы мы ни старались, у нас есть свои плюсы как у волонтерской среды, гибкость, логистика, оперативность, меньше бюрократии. Но если собрать бюджеты всех волонтерских организаций, я не знаю, будет ли это 5 процентов от того, что государство тратит на содержание армии", - отметил Притула.
По его словам, Фонд Притулы зимой готовится оказывать больше помощи украинцам, которые находятся на прифронтовых территориях, разрушенных войной.
Напомним, ранее РБК-Украина публиковало рекомендации о том, как не замерзнуть дома без отопления.
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