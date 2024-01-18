Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен

Проблема отримання статусу учасника бойових дій під час війни в Україні вже давно перейшла з аспекту пільг у площину моралі: тисячі захисників змушені чекати на УБД навіть з лютого 2022-го року.

Так відбувається з різних причин: десь списки на пільги вчасно не подало командування, а поблизу лінії фронту сотні особистих справ виявляються просто знищеними через обстріли, і тоді документи треба збирати заново. Так чи інакше, військові, пройшовши жорсткі бої, змушені місяцями добиватися того, на що мають право за замовчуванням. Часто процедуру прискорюють тільки після того, як про окремі історії написали в соцмережах чи ЗМІ.

"Поховав себе ще 24 лютого". Статусу УБД досі не мають тисячі військових

Боєць 3-ї штурмової бригади сухопутних військ ЗСУ Роман Крутяк, позивний "Хмара", вже зранку в перший день вторгнення РФ стояв у черзі до рекрутингового центру "Азову". Там збиралися ветерани різних підрозділів і нові добровольці. В армії Роман раніше не служив, але сподівався, що навички з військової кафедри університету хоч якось допоможуть в захисті країни. В перші два місяці великої війни він брав участь у боях за Київщину, потім Романа перевели на Запорізький напрямок.

У травні 2022-го захисник отримав поранення, яке назавжди змінило його життя: він повністю втратив зір.

"Насправді я був готовий до подібного з самого початку. Ще зранку 24 лютого я себе, умовно кажучи, поховав. Був готовий до будь-яких сценаріїв. І вважаю, що втрата зору – не найстрашніше поранення, яке можна статися. Головне, що залишився живим", – розповідає він.

Тоді, у травні, на одному з виїздів Роман з побратимами потрапив під обстріл. Снаряд розірвався прямо біля його голови. Найбільше ураження прийшлося на очі: пробило ліве око і ніс, кістку біля другого ока буквально розтрощило. Романа врятували, він переніс кілька операцій. Але, на жаль, подальші вердикти лікарів були однозначними: зір захиснику відновити все ж неможливо.

Фото: Роман Крутяк під час служби у 2022 році до отримання поранення і втрати зору (надане співрозмовником)

Навіть після такої жахливої травми Роман не втрачає бойового духу. Каже, що він "сам собі психолог, сам собі мотиватор". Зараз ветеран проходить реабілітацію в медичному інституті в Нідерландах. Там йому допомагають адаптовуватись до життя в умовах, коли зір вже не відновиться. Але посвідчення учасника бойових дій Роман Крутяк не отримав і досі.

"Так, вже скоро два роки, як я пішов на фронт, а цього статусу у мене немає. І я навіть не уявляю, як мені цим всім після втрати зору займатись. Як кудись ходити, як писати заяви? Зараз я оплачую реабілітацію за допомогою страховки. А що якби у мене цієї страховки не було? День мого лікування тут – це 300-400 євро. А скільки військових, які не мають ні статусу УБД, ні права на якісь пільги?", – каже ветеран.

Роману відомо про безліч подібних випадків: бійці пройшли найгарячіші точки фронту, отримали тяжкі поранення. Деякі навіть знову повернулися на службу, але посвідчення УБД досі не мають. За майже два роки це стало справді масовим явищем.

"Припустимо, військовий тільки що з-під Бахмуту, приїхав на три дні у відпустку до рідних. А він в транспорті навіть безкоштовно проїхати не може. Його питають: "То де твій УБД?" А його нема. Прикро, що під час війни соціум бачить подвійні стандарти. Одні мають стояти в чергах і принижуватись, вибивати право на те, що має робитися швидко. А хтось постояв пару місяців на блокпосту і статус отримав миттєво. Буває, що після поранення військовий більше нікому не потрібен. Та ще й має доводити, що поранення отримав саме в бою, а не підірвався вдома на гранаті", – додає Роман.

Що таке статус УБД і чому його складно отримати

Статус учасника бойових дій підтверджує, що захисник виконував бойові завдання на фронті. По суті, він свідчить, що людина безпосередньо брала участь у захисті батьківщини під час війни, говорить РБК-Україна юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Статус і посвідчення УБД дає право на різні пільги від держави. Це, наприклад, безкоштовні обстеження і медикаменти, лікування в санаторіях, 75% знижка на квартплату і комунальні послуги.

Фото: Після отримання УБД військові мають право на низку пільг від держави (Getty Images)

Також можна безкоштовно користуватись міським транспортом, обслуговуватися без черги в лікарнях, аптеках, комунальних закладах. Повний список пільг описаний у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Часто додаткові пільги для захисників запроваджують і на рівні міст.

"Учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею. В тому числі за рахунок жилої площі, яка передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік", – додає юрист.

Процедура надання статусу УБД зараз непроста й довготривала, підтверджує Михайло Лобунько. Через те, що треба зібрати велику кількість документів та пройти багато бюрократичних перепон.

"Саме бюрократія і зайвий формалізм створюють складнощі. Коли військові весь час на передовій, то рідко хто має час збирати документи, проходити різноманітні юридичні процедури. І не завжди командування вчасно і відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків, коли треба подавати і оформлювати документи УБД для їхніїх бійців", – каже фахівець.

Серед інших причин затримок – нерідко документи губляться або просто виявляються знищеними через обстріли. Комісії, які займаються цими питаннями, постійно завантажені. Бо військових значно побільшало, і час на розгляд справ тягнеться довго.

Фото: Процедура отримання УБД може затягнутися через бюрократію або втрату документів під час бойових дій і обстрілів (Getty Images)

Часто процедуру отримання УБД прискорюють тільки після суспільного резонансу. Учасник героїчної оборони Маріуполя Ілля Ільяшенко – прикордонник з позивним "Смурф" – не міг отримати УБД цілий рік після повернення з полону. У нього вимагали документи, які отримати в його ситуації було неможливо фізично: для отримання довідки про участь у бойових діях потрібно було підтвердження командира воїна. А командир і досі в полоні.

Також Іллі казали, що довідка про перебування у полоні – це не документ, який підтверджує участь у бойових діях. Захисник врешті отримав УБД, але тільки після скарг в соцмережах.

"Я дуже сподіваюсь, що військові не будуть мати проблеми з документами, нагородами, й не будуть стояти в чергах, маючи поранення, щоб довести його – що влада буде допомагати, піклуватися про військових і гідно заохочувати їх, тому що вони віддають найцінніше – своє життя, – написав Ільяшенко.

"Прилетить снаряд – документи знищені, треба збирати знову"

Виконавчий директор “Вокс Україна” і молодший сержант 5 окремої штурмової Київської бригади Максим Скубенко отримав своє посвідчення УБД кілька тижнів тому, хоча необхідних 30 днів участі в бойових діях у нього були приблизно ще наприкінці березня 2022 року. Тоді вони з побратимами воювали на Київщині – Горенка, Мощун, під Бучею, під Ірпенем. У липні 2022 їх направили на схід. Зараз Максим служить під Бахмутом.

"Ми у підрозділі почали отримувати посвідчення десь кілька місяців тому. Декілька разів у нас просто були знищені документи. І наша бригада воює, ми не маємо якогось великого представництва в тилу, щоб там люди спокійно могли займатися документами. Може були і якісь необ’єктивні причини, чому так затримався процес, але я не беруся осуджувати", – розповідає він РБК-Україна.

Фото: Заяву на отримання статусу учасника бойових дій подає командування або сам військовий особисто (facebook.com/dima_schors)

Теоретично отримати статус учасника бойових дій нескладно, каже співрозмовник. Але тільки якщо це відбувається у тиловій зоні, тобто там, де немає безпосередніх бойових дій. Бригада збирає документи, відправляє їх, а потім отримує посвідчення. А у гарячих точках ситуація ускладнюється.

"Уявіть, документи десятків військових збирають і зберігають в одному місці, у зоні бойових дій. Є ймовірність, що до них хтось може отримати доступ, провести диверсію або просто туди прилетить снаряд – документи знищені, треба збирати знову. А процес цей довгий, бо спочатку їх збирає рота, потім батальйон, бригада. І не будемо забувати про людський чинник – відповідальний може щось наплутати, не те відсканувати або відправити", – зауважує Максим Скубенко.

До того ж військові можуть переводитися з однієї бригади до іншої, їздити у відрядження, бути у відпустках і, на жаль, гинути. Здавалося б простий процес отримання посвідчення УБД стає складним. Але на війні все складно, зізнається співрозмовник. Військових багато, а їхніх документів – ще більше.

"Буває так, що батальйон відправив на опрацювання 100 комплектів. Через тиждень – ще стільки ж. За цей час встигли обробити десяту частину від усіх документів, а ще частину – відправили на доопрацювання через помилки. Документи накопичуються, посвідчення приходять у різний час, і військовим важко зрозуміти, чому той, хто прийшов у підрозділ останнім, отримує посвідчення першим. А його документи могли банально… лежати згори на стосі паперів. Трохи смішно, але дуже життєво", – ділиться спостереженнями Максим Скубенко.

Фото: Максим Скубенко, виконавчий директор “Вокс Україна” і молодший сержант 5 окремої штурмової Київської бригади, отримав посвідчення УБД кілька тижнів тому (facebook.com/skubenkomaksym)

Інколи керівництво приймає рішення видавати посвідчення всім разом, щоб не було моменту несправедливості. Тоді чиїсь готові посвідчення будуть лежати в шухляді, доки прийде решта. Також є випадки, коли керівництво не видає посвідчення учасника бойових дій навмисно – щоб покарати, десь вплинути на людину.

"Звісно ж, тривати це довго не буде, бо командир зобов'язаний віддати документ військовому. Солдат може написати рапорт на будь-який із рівнів і запитати, на якому етапі оформлення його посвідчення. Також може звернутися і до Міноборони, ДБР, адвоката. Мало хто знає про це. Або не ризикує так робити. Відстоювати свої права в армії, а особливо в армії під час війни, – це дуже непросте завдання. Тому всі ставляться до цього обережно", – додає військовий.

Три способи. Алгоритм дій, як отримати УБД

16 січня цього року Верховна Рада прийняла законопроект №10062. Він стосується держреєстру військовозобов'язаних, сертифікату захисника та автоматичного набуття статусу УБД. Очікується, що запрацює портал електронних послуг, за допомогою якого можна буде оформити статус УБД онлайн, офлайн або автоматично за наявності потрібних даних у системі.

Перший – за зверненням командира частини. Він має подати документи на підлеглих військових. Другий – за зверненням самого захисника. Документи він має зібрати і подати у відповідну комісію самостійно. Часто військові займаються цим, коли приїздять додому у відпустку. Також ті, хто вже звільнився зі служби, можуть звернутися за посвідченням особисто – в ТЦК.

Якщо питанням займається командир, він має подати комісії довідку про участь військового в обороні Україні та захисті населення, а також не менш ніж один з таких документів: витяги (копії) бойових донесень, витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки), витяги (копії) з вахтових журналів, копії польотних листів; копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. Також можуть подаватися копії рапортів командирів підрозділів та екіпажів кораблів про виконання бойових завдань та інші документи.

Фото: Оформленням статусу військовим займатись фізично ніколи, якщо вони постійно на передовій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Коли військовий хоче подати документи сам особисто, йому треба подати рапорт на командира з проханням надати йому документи, які є підставою для надання статусу УБД (у списку вище). Їх треба подати на розгляд відповідної комісії. Також необхідно додати: заяву, щоб комісія розглянула справу, особисту згоду на збір та обробку персональних даних і засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер.

Третій спосіб – звільнений зі служби може звернутись до ТЦК за місцем проживання. Треба подати необхідні документи на комісію, яка розглядає ці матеріали і визнає захисника учасником бойових дій. До ТЦК треба подати подають ті самі документи, додають засвідчені копії паспорту та ідентифікаційного номеру.

Перевірка документів у ТЦК може зайняти певний час, а комісія має зареєструвати їх у книзі обліку і протягом одного місяця – передати рішення командиру. Видає посвідчення начальник військової частини, а дані про захисника комісія передає у Мінветеранів.

Профільні комісії, які розглядають матеріали про визнання учасниками бойових дій, працюють у Міноборони, Генштабі, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, деяких військових частинах та в усіх оперативних командуваннях. Повний список доступний за посиланням.

Максим Скубенко вважає, що посвідчення УБД – це більше про мотивацію, аніж про знижки на комунальні послуги абощо.

"Хоч для багатьох статус учасника бойових дій важливий для їхніх родин. Наприклад, знижка на комуналку, можливість влаштувати дитину в садочок поза чергою. Оці всі моменти — затримка з документами, видача посвідчень врізнобій – мало хто роз’яснює. І військовий не розуміє, чому його побратим, який воює місяць, отримав статус УБД, а він – ні, хоча на фронті вже другий рік. Потрібно вибудовувати якісну комунікацію – нема про що хвилюватися, посвідчення УБД отримають всі", – каже військовий.