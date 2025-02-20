Чому виникла потреба збільшувати імпорт газу?

Про необхідність терміново збільшувати обсяги імпорту газу і причини, яки призвели до цього – в колонці старшого експерта з питань енергетики CEPA і колишнього гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона.

У статті Юрія Дощатова “Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів” колишній голова правління НАК Олексій Чернишов надав свою позицію щодо минулорічної стратегії Нафтогазу по створенню запасів газу на цю зиму та стану справ з наявними запасами.

Вимушений прокоментувати пару моментів. Бо щоб не допустити повторного виникнення проблем у майбутньому, потрібно зараз зрозуміти причини того, що зараз країна виявилася не достатньо підготовлена до зими і тому вимушена екстрено імпортувати значні обсяги газу за цінами, які майже 2 рази більше, ніж були влітку.

По-перше, вже фактом є те, що запасу газу не вистачило на зиму, бо лише на минулому тижні “Група Нафтогаз” екстрено імпортувала більше 120 млн м3 газу, а з жовтня минулого року і до кінця березня цього року може бути імпортовано до 1 млрд м3. Пан Чернишов лукавить, коли каже, що “газу в сховищах достатньо, щоб забезпечити баланс навіть в умовах скорочення видобутку через обстріли. Щоправда, для цього дійсно потрібно імпортувати деякі обсяги.”

Зараз в ПСГ 7.07 млрд м3 газу (наповненість ПСГ – 7.74%). Але з цих обсягів можна відібрати лише 2.33 млрд м3, що майже на 2.5 млрд м3 менше, ніж було на цю дату в минулому році. Це найменші за всю історію обсяги газу у ПСГ. В минулому році на момент завершення опалювального сезону (ОЗП) у нас у ПСГ було газу більше, ніж є зараз, коли ще попереду 1.5 місяці ОЗП.



Саме цих 2.5 млрд м3 газу зараз нам не вистачає, щоб взагалі не хвилюватись про запаси газу на цю зиму. Якби зараз в ПСГ були додаткові 2 млрд м3 газу, що нам навіть імпорт був би не потрібен, щоб компенсувати втрати видобутку від обстрілів, бо ми б просто збільшили відбір газу з ПСГ. А зараз це неможливо через низькі запаси газу. Саме тому Нафтогаз екстрено почав імпортувати газ, бо задовільнити зростаюче споживання газу тільки за рахунок ПСГ вже неможливо, тому потрібен екстрений імпорт газу за будь-яку ціну.



Це було великою авантюрою намагатись пройти опалювальних сезон на таких мінімальних запасах газу та планувати вийти з зими з порожніми сховищами, бо це лишає країну будь-якого резерву на випадок нестандартних ситуацій. Саме обстріли ворога по видобутку – є прикладом такої нестандартної ситуації. Навіть складно зрозуміти, яка була логіка керівництва Нафтогазу. В ЄС є заборона зменшувати запаси газу менше 30% від обсягів ПСГ. Україні 30% забагато, але 2 млрд активного газу завжди мають бути в наших сховищах.

Щодо “деяких обсягів” імпорту. Зараз імпорт йде на рівні 23 млн м3 на добу і це дуже багато, а не “деякі” обсяги. Тільки на минулому тижні за даними ОГТСУ було імпортовано 120 млн м3 газу. Разом з закупівлями УТГ (дочірня компанія Нафтогазу), сумарно до кінця опалювального сезону 24/25 імпорт може скласти до 1 млрд м3, що буде коштувати під 700 млн доларів США. Влітку, коли Нафтогаз не купував імпортний газ, за 700 млн дол можна було купити не 1, а 2 млрд м3 газу. Зараз Нафтогаз все одно купить та імпортує 1 млрд м3 газу, який міг би купити влітку. Але Нафтогаз переплатить до 350 млн дол. За ці кошти можна було побудувати 350 МВт генерації або купити 100 000 самих крутих Мавіків для фронту. Ось які це “деякі обсяги”.

По-друге, пан Чернишов вважає, що зараз обсяг відбору газу не сильно відрізняється від стандартних показників лютого. "У лютому в нас завжди такий відбір. Пройде 10 днів, холоди відступлять і буде відбір менший. Навіть за наявної ситуації у нас є дуже високі шанси практично на 100% пройти цю зиму із залишком газу. Так, він буде меншим, ніж зазвичай, але це ризики війни", - додав екс-глава НАКу. Відкритих даних про обсяги і добовий відбір газу з ПСГ немає. Але навіть виходячи з інформації Макогона про те, що в холодні дні обсяг відбору може досягати 90 млн кубометрів на добу (за словами Чернишова, це значно завищений показник), запасів вистачить майже на місяць.

Погоджуюсь, що відбір з ПСГ зараз не сильно відрізняється від звичайних показників лютого, але значно відрізняються запаси газу, які на сьогодні найменші за всю історію України і яких на 2.5 млрд менше ніж було в минулому році. А період з другої половини лютого до першої декади березня – це найскладніший період найсильніших морозів, а газу у ПСГ вже небагато, що значно зменшує можливість відбору газу з ПСГ. Нафтогаз це знав, але чомусь вирішив ризикнути та не створити влітку необхідні додаткові запаси. Мабуть було очікування на теплий лютий та відсутність ударів по видобутку, як у минулому році.



Математика показує, що шансів пройти ОЗП з залишками газу майже нульові. Наявних 2.33 млрд м3 газу при щоденному відборі 60 млн м3, який був до похолодання, мало б вистачити на 41 добу, тобто до 28 березня, хоча опалювальний сезон зазвичай закінчується у першій декаді квітня. Але якщо зараз під час холодів протягом двох тижнів підіймати з ПСГ по 80 млн на добу, то запасу вже до кінця березня не вистачить.



За інформацією Ольги Буславець, споживання вже зросло зі 110 до 130-135 млн м3 на добу, що потребує щоденно додавати у ГТС до 95 млн м3 на добу, решта забезпечується видобутком. Вимушений погодитись з паном Чернишовим, що зараз немає відбору з ПСГ 90 млн м3 на добу, але тільки тому, що це вже технічно складно відбирати такі обсяги при наповненості ПСГ менше 8%, що робить неможливим такий відбір. Тому ці додаткові обсяги забезпечуються імпортом (20-25 млн м3 на добу) та частково можливими відборами ПСГ (до 75 млн м3 на добу).



Якщо б Нафтогаз створив достатні запаси газу влітку (додатково 1-2 млрд м3), то і без дорогого імпорту зараз всі потреби споживачів можна було б задовільнити шляхом відбору газу з ПСГ. Але газу там вже критично мало, тому і потрібен екстрений імпорт.



Пан Чернишов посилається на "ризики війни". Хоча саме через недостатні запаси газу у ПСГ Нафтогаз значно збільшив ризики для країни під час війни, і саме ризики війни вимагали влітку закачати додаткові обсяги газу. Навіть гроші на це у Нафтогазу були. Тому вся надія на імпорт та теплий березень



По-трете, у статті зазначається що, "за результатами обстрілів дійсно суттєво зменшився видобуток. І я сподіваюся, що його буде відновлено. Але це не впливає настільки критично на ситуацію з балансом. Крапка... Газу в ПСГ менше ніж зазвичай, але достатньо", - наполягає Чернишов.

На жаль, відновлення видобутку може зайняти тижні або місяці. Екстрений імпорт значних обсягів показує, що ситуація з балансом є непроста. А активного газу в ПСГ лише 2.33 млрд м3 (на 2.5 млрд м3 менше, ніж у минулому році). Математично газу має вистачити до кінця березня, але буде потрібно багато імпорту, що буде котувати шалених коштів і Нафтогаз переплатить сотні мільйонів доларів. На третій рік війни планувати її проходження з припущенням, що ворог не буде бити по видобутку і не створювати резервні запаси газу на такий випадок – це верх непрофесійності та авантюризму.



Я б задав ще пару запитань:

1. Зараз Нафтогаз купує газ по 28-32 грн за м3 (без ПДВ). Кому він його планує продати, якщо населенню він постачає газ по 6.63 грн без ПДВ (7.96 грн з ПДВ), а промисловість купує газ українського видобутку по 18 грн без ПДВ? Тобто Нафтогаз або буде змушений підвищувати ціни для населення, або просто зафіксує збитки та зменшить обсяг дивідендів, які має сплатити державі. У будь-якому випадку за непрофесійність керівників Нафтогазу сплатить український споживач. На жаль, я не думаю, що зарплата керівників Нафтогазу та членів наглядової ради НАК від цього постраждає.

2. З якою метою Нафтогаз восени продавав до 200 млн м3 газу промисловим споживачам по ціні 15 000 грн за тис м3? Це додатково зменшило запаси газу Нафтогазу, що зараз вимагає Нафтогаз та УТГ імпортувати газ по 28-32 тис грн за тис м2.

Хто винен у створенні таких значних ризиків для безпеки країни та таких значних додаткових витратах для державних Нафтогазу та УТГ?

В першу чергу – це керівництво Нафтогазу, яке прийняло такі непродумані управлінські рішення не імпортувати газ влітку та не створити необхідний запас газу.



Крім того, Міністерство енергетики мало контролювати виконання Нафтогазом плану по закачуванню запасу газу та його стан. Було зрозуміло ще 1 листопада, що Нафтогаз не створив необхідний запас 13.2 млрд м3. За моїми розрахунками, Нафтогаз не закачав 900 млн м3 газу, хоча гроші у нього були. Тому фактично ми почали опалювальний сезон з запасами не 13.2, а 12.3 млрд м3. Але міністр енергетики Галущенко самоусунувся від цього питання, а тепер просить від європейців гранти грошима або газом для проходження зими. Але чому європейські платники податків мають платити за непрофесійність рішень наших керівників?



Не позаздриш зараз т.в.о. голови правління Нафтогазу Роману Чумаку, який терміново має вирішувати всі ці проблеми, які створив попередник. Якось цю зиму ми пройдемо, але вже зараз потрібно думати про наступну зиму, бо імпортувати буде потрібно не менше 3 млрд м3. Тому вже зараз потрібно готувати фінансування та починати перемовини з потенційними постачальниками. Я особисто виступаю за більш активну співпрацю з постачальниками американського СПГ.