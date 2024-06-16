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Почему возникает гастрит и как облегчить его проявления: объяснение Минздрава

Воскресенье 16 июня 2024 20:33
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Почему возникает гастрит и как облегчить его проявления: объяснение Минздрава Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Гастрит является одной из самых распространенных болезней желудочно-кишечного тракта, которое возникает вследствие воспалительных или дистрофических изменений слизистой оболочки желудка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ),

Во время болезни люди могут жаловаться на боль, вздутие, рвоту или тошноту. В частности отмечается ухудшение аппетита.

Основными причинами гастрита являются:

  • инфицирование бактерией хеликобактер (H. Pylori);
  • прием противовоспалительных обезболивающих типа аспирина или ибупрофена;
  • чрезмерное употребление алкоголя;
  • высокий уровень стресса или сильное недомогание;
  • иммунные проблемы.

Если же вы подозреваете у себя гастрит, в первую очередь, необходимо обратиться к врачу. Последний может назначить вам дыхательный тест на хеликобактер. В частности, возможно, понадобятся анализы для выявления инфекции.

В то же время умеренные проявления болезни можно облегчить. Для этого необходимо:

  • уменьшить количество напитков с кофеином;
  • использовать дополнительную подушку во время сна;
  • похудеть;

В частности можно проконсультироваться с врачом относительно длительного приема обезболивающих.

Стоит также добавить и то, что стресс также может стать причиной гастрита.

"Во время стресса вырабатывается больше гормонов стресса, что уменьшает синтез простагландинов. Слизистый барьер желудка становится более уязвимым. Вариантов здесь не так много: контролируйте стресс, не пренебрегайте помощью психотерапевтов/ок, а при необходимости обращайтесь к врачу", - добавляет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что такое инсульт, как распознать признаки болезни или же предотвратить ее.

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Министерство здравоохранения Украины
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