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Почему восстановление "Северного потока-2" не "оторвет" Россию от Китая: в ЦПД дали объяснение

Воскресенье 02 марта 2025 12:40
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Почему восстановление "Северного потока-2" не "оторвет" Россию от Китая: в ЦПД дали объяснение Фото: в ЦПД объяснили, почему восстановление "Северного потока-2" не "оторвет" Россию от Китая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

США хотят "оторвать" Россию от Китая. Но такой сценарий невозможен даже в случае восстановления "Северного потока-2".

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Оторвать" Россию от Китая у США не получится. Они очень этого хотят, но китайская инициатива "Один пояс, один путь" продвигается на континенты благодаря инфраструктурным инвестициям. И дестабилизация Запада только сыграет на руку Пекину", - констатировал он.

По словам Коваленко, Россия продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая.

"Не партнером, а именно придатком. А почему вдруг Пекин должен отказываться от использования РФ как придатка? Или, почему Россия должна отказываться от продажи энергоресурсов Китаю?" - задается риторическими вопросами военный.

Конечно, по его словам, можно ввести санкции, но пока у США нет плана кроме того, чтобы предлагать Москве альтернативу в сбыте энергоресурсов, поэтому "слухи о восстановлении "Северного потока-2" не просто так появились".

"Но даже такой сценарий не оторвал бы Россию от Китая, поскольку Пекин давно использует российские ресурсы на российской территории", - констатировал Коваленко.

Возобновление "Северного потока-2"

Как до этого писало издание Financial Times, при поддержке американских инвесторов разрабатывается проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Эта инициатива, как отмечается, может повлиять на отношения между США и Россией на фоне геополитических изменений.

Напомним, строительство "Северного потока-2" было начато в 2018 году. Его цель - обеспечить ежегодную прокачку 55 млрд кубометров природного газа напрямую из России в Германию. На данный момент он не действует.

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